Łukasz Szewczyk

Od 15 kwietnia 2020 roku sieć TOYA wzbogaca swoją ofertę telewizyjną. Nowością jest kanał Biznes24 HD

Biznes24 HD to kanał poświęcony tematyce finansów osobistych, rynków, gospodarki oraz zarządzania, prezentowanych zarówno w codziennych programach informacyjnych, jak i poradnikowych czy publicystycznych. Na antenie będzie można także zobaczyć współtwórców stacji: Radka Wróblewskiego oraz Romana Młodkowskiego.Kanał Biznes24 HD w sieci TOYA dostępny jest w pakiecie Oszczędnym na pozycji nr 28. Kanał będzie również do obejrzenia online w bezpłatnej aplikacji TOYA GO, dostępnej dla Abonentów na komputerach i urządzeniach mobilnych w Polsce i całej UE.Dodatkowo, oferta wzbogaci się o wersję HD kanału NTL, dotychczas dostępnego w jakości SD.