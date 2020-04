TVN Fabuła ogłasza Pierwszy Festiwal Filmów w Czasie Kwarantanny

Łukasz Szewczyk

W weekend od 16 do 17 maja 2020 roku na antenie TVN Fabuła odbędzie się Festiwal KINO 2020. W ramach konkursu zostaną pokazane najciekawsze projekty ocenione przez jury złożone z najwybitniejszych polskich twórców filmowych - Agnieszkę Holland, Joannę Kos-Krauze, Agnieszkę Smoczyńską, Piotra Domalewskiego oraz Tomasza Wasilewskiego.

KINO 2020 to pierwsza tego typu inicjatywa wychodząca naprzeciw aktualnej sytuacji, która ma na celu zachęcenie twórców do pokazania jak wyobrażają sobie współczesne kino czasu izolacji. Jury złożone z najwybitniejszych postaci polskiego filmu oceni prace konkursowe w 5 kategoriach: komedia, dramat, dokument, horror oraz science-fiction. Najlepsze z nich zostaną pokazane na antenie TVN Fabuła w dniach 16-17 maja. Zgłoszenia można wysyłać do 5 maja.- tłumaczy Kasia Mazurkiewicz, szefowa TVN Fabuła i pomysłodawczyni Festiwalu.Nabór zgłoszeń w ramach festiwalu KINO 2020 zostanie uruchomiony już wkrótce przez platformę TVN Discovery Talents i potrwa do 5 maja.