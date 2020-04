UPC: W czasie #zostańwdomu rośnie popularność Replay TV i VOD. Hitami "Sala samobójców. Hejter" i "Boże Ciało"

Łukasz Szewczyk

UPC Polska publikuje ciekawie informacje dotyczące zachowań swoich abonentów w czasie akcji #zostańwdomu.

Jak informuje operator, w trakcie #zostanwdomu klienci UPC Polska nie tylko częściej korzystają z nielimitowanego dostępu do internetu, ale też chętniej oglądają filmy i seriale na żądanie. W ciągu ostatnich tygodni operator zanotował zdecydowanie wyższe zainteresowanie tytułami dostępnymi w ramach usługi UPC na żądanie. Wśród najchętniej wybieranych pozycji z wypożyczalni filmów znalazły się m.in.. Klienci również częściej korzystali z bibliotek pakietów FilmKlub, HBO OD, Canal+ na życzenie czy z treści kanałów na żądanie.Przypomnijmy, że do 3 maja 2020 roku sieć UPC Polska udostępniła abonentom telewizji cyfrowej w pakietach Select i Max pakiet MyPrime bez dodatkowych opłat Dodatkowo w czasie #zostanwdomu usługa Replay TV cieszy się znacznie większym zainteresowaniem klientów - w ciągu ostatnich trzech tygodniniż w czasie przed #zostanwdomu. Przypomnijmy, że usługa Replay TV dostępna jest w dekoderach Horizon i pozwala klientom oglądać ulubione programy telewizyjne nawet do siedmiu dni wstecz, aż na ponad 100 kanałach.