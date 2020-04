Cate Blanchett w roli aktywistki walczącej z feministkami. Nowy serial "Mrs. America" w HBO GO i HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Mrs. America" to serial z dwukrotną laureatką Nagrody Akademii Cate Blanchett w roli Phyllis Schlafly - konserwatywnej aktywistki, która walczyła z feminizmem drugiej fali.

Serial "Mrs. America" przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć (tzw. Equal Rights Amendment) oraz ostrym sprzeciwie środowiska konserwatystek, którym przewodniczyła Phyllis Schlafly. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej Schlafly, ale także feministek drugiej fali - Glorii Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Belli Abzug oraz Jill Ruckelshaus. Produkcja pokazuje, w jaki sposób jeden z najbardziej zaciekłych sporów kulturowych lat 70. przyczynił się do powstania do organizacji Moral Majority i na zawsze zmienił krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.W roli głównej w serialu "Mrs America" zobaczymy dwukrotną laureatkę Oscara i Złotego Globu Cate Blanchett w roli konserwatystki Phyllis Schlafly. W pozostałych rolach wystąpią: nominowana do nagrody Emmy Rose Byrne jako Gloria Steinem, zdobywczyni nagród Emmy Margo Martindale jako Bella Abzug, wyróżniona nagrodami Emmy i nominacjami do Złotego Globa Uzo Aduba jako Shirley Chisholm, nominowana do nagrody Emmy Elizabeth Banks jako Jill Ruckelshaus oraz wyróżniona Emmy i Złotym Globem Tracey Ullman jako Betty Friedan. W serialu pojawią się także laureatka Emmy i Złotego Globu Sarah Paulson, nominowany do nagród Emmy John Slattery, nominowana do nagrody Emmy Jeanne Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie Lynskey oraz Kayli Carter.Producentami wykonawczymi są: laureatka nagrody Emmy Dahvi Waller (, która jest twórczynią produkcji i pełniła też rolę showrunnerki serialu, nominowana do Oscara Stacey Sher, Coco Francini, Cate Blanchett oraz Anna Boden i Ryan Fleck, którzy wyreżyserowali cztery odcinki serialu, w tym dwa pierwsze.Premiera serialu "Mrs. America" odbędzie się w HBO GO w sobotę, 18 kwietnia. Kolejne odcinki swoje premiery będą mieć co tydzień. Emisja pierwszego odcinka serialu na antenie HBO zaplanowana została na 1 maja na godz. 21:10. Serial liczy 9 odcinków.