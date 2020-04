W maju premiera pierwszej polskiej produkcji BBC Brit. "Spakowane życie"

Łukasz Szewczyk

W maju 2020 roku na antenie BBC Brit premiera pierwszej lokalnej produkcji BBC Studios realizowanej w Polsce.

"Spakowane życie" w BBC Brit / Fot. BBC Brit

Program "Spakowane życie" śledzi ciężką pracę i czasem dość nietypowe wyzwania pięciu firm przeprowadzkowych, które pomagają klientom w całej Polsce w ich relokacjach. Niezależnie od tego czy chodzi o transport cennego przedmiotu, czy pracę pod dużą presją czasu, każde zlecenie to coś więcej niż fizyczne wyzwanie, to ciekawe osobowości, życiowe historie oraz wachlarz emocji.Pracownicy "Achillesa", "Przekludzek" "Koniczynki" "InRooms" i "Bosta" na co dzień muszą nie tylko sprawnie lawirować między wąskimi klatkami schodowymi, futrynami i korytarzami, ale też odpowiednio reagować na rozemocjonowanych klientów. W tym wszystkim zachowując dystans i niezbędne do rozładowywania napięć poczucie humoru.W serialu zobaczymy podróż sentymentalną jednej z firm z klientem sprzed 20 lat, który zdecydował się powrócić do rodzinnego Gdańska po śmierci żony. Zlecenie jest szczególnie poruszające dla właściciela, który dobrze pamięta jak odmienna atmosfera towarzyszyła poprzedniemu spotkaniu. Widzowie zobaczą też przygotowania do jednej z imprez finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Oprócz wglądu w pracę charyzmatycznej obsady, w serii poznamy ich osobiste historie oraz zajrzymy do domów i biur ich klientów. Widzowie mogą spodziewać się zaskakujących zwrotów akcji, wzruszających historii oraz sporej dawki humoru, który pozwala ekipom nie poddać się emocjom towarzyszącym trudnym sytuacjom w jakich towarzyszą swoim zleceniodawcom.