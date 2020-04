Twój Styl świętuje 30 urodziny. Urodzinowy numer, serdeczna okładka i kobiety 30-lecia

Łukasz Szewczyk

Twój Styl rozpoczyna świętowanie swoich 30 urodzin. W czwartek (16 kwietnia 2020 roku) na rynku zadebiutuje jubileuszowy, majowy numer pisma. Czytelnicy wybiorą także Kobiety 30-lecia

Twój Styl - numer 5/2020

Swoje 30. urodziny magazyn Twój Styl będzie obchodzić w warunkach nietypowych, ale jak zwykle blisko swoich Czytelniczek. Na okładce urodzinowego wydania pojawia się 14 gwiazd: to aktorki, wokalistki dziennikarki, które pod hasłem "30 lat razem. Teraz też!", na zaproszenie redakcji zrobiły w swoich domach #selfiezsercem. Z tych zdjęć powstała serdeczna okładka w historii "Twojego Stylu".Premierze urodzinowego wydania towarzyszy akcja #jesteśmyrazem w social media (Instagram, Facebook). Portrety publikowane w sieci właśnie z hashtagiem #selfiezsercem jednoczą czytelniczki. Do akcji zaproszone zostały także gwiazdy i influencerki, które zadeklarowały wsparcie we wspólnym działaniu, gdy współpraca i wzajemna życzliwość są wszystkim szczególnie potrzebne.Z okazji urodzin "Twój Styl" wyróżnia sześć wyjątkowych Kobiet 30-lecia i przedstawia ich reporterskie portrety. Kobietami 30-lecia zostały: Irena Eris, Janina Ochojska, Dorota Soszyńska, Małgorzata Szumowska, Olga Tokarczuk i Martyna Wojciechowska.- pisze w artykule wstępnym redaktor naczelny Jacek Szmidt.W urodzinowym wydaniu czytelniczki znajdą psychologiczny test szczerości z udziałem Danuty Stenki, Małgorzaty Kożuchowskiej i Agnieszki Więdłochy. Dodatkowo Katarzyna Kolenda Zaleska rozmawia z Wojciechem Pszoniakiem o wartościach ponadczasowych, Jacek Szmidt - z Robertem Lewandowskim w pierwszym osobistym wywiadzie opowie o młodości, miłości, ojcostwie i marzeniach, a Agacie Młynarskiej dr Maria Noszczyk wyjaśni, co w pielęgnacji urody ma sens, a co jest zwykłą pogonią za młodością. W urodzinowej sesji mody, autorstwa Marcina Tyszki, najlepsi kreatorzy wyjmują z szaf swoje najwspanialsze kreacje ostatnich lat, a Joanna Bojańczyk przedstawi leksykon polskich projektantów.Czytelniczki magazynu Twój Styl mają także możliwość wzięcia udziału w wielkim urodzinowym konkursie. Twój Styl wesprze dzięki niemu Fundację Siepomaga w doposażaniu ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt.Wydanie jubileuszowe ukazuje się w nakładzie 170 tys. egzemplarzy i objętości 252 stron oraz w stałej cenie 7,99 zł. Promocja tego wydania jest zaplanowana w magazynach Wydawnictwa Bauer oraz w RMF FM.Także to, urodzinowe, wydanie magazynu Twój Styl dostępne będzie nie tylko w punktach sprzedaży, ale również w prenumeracie cyfrowej dostępnej na e-kiosk.pl, nexto.pl i egazety.pl.