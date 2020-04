TVP przekłada festiwal w Opolu 2020 na wrzesień

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska i Miasto Opole zdecydowały, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w pierwszy weekend września.

Jak już informowaliśmy , 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki początkowo miał się odbyć w dniach od 5 do 8 czerwca 2020 roku. Już wiadomo, że z powodu epidemii koronawirusa termin imprezy nie jest do utrzymania. Podjęto decyzję o zmianie terminu. Wiadomo, że- czytamy w komunikacie organizatorów.Szczegóły dotyczące organizacji tegorocznego Festiwalu zostaną podane w najbliższym czasie.Przypomnijmy jednak, że czerwcowa edycja festiwalu miała się rozpocząć koncertem "Wielka Gala - Od Opola do Opola". Koncert miał uhonorować artystów minionego roku, a także tych, którzy w 2020 obchodzą jubileusz pracy scenicznej. Zaplanowano także koncerty "Debiuty", "Premiery" i piosenkę literacką "A po nocy przychodzi dzień... czyli nadzieje poetów". Trzeci dzień miał być trzygodzinną niezapomnianą podróżą do przeszłości dzięki koncertowi "Hulali w Opolu".