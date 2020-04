Nowy film HBO z Hugh Jackmanem i Allison Janney. "Zła edukacja" (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Zła edukacja" to oparta na faktach czarna komedia śledząca losy kuratora oświaty, który stał za największą w historii Ameryki finansową malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów.

Film HBO "Zła edukacja" opowiada o kulisach i reperkusjach finansowego skandalu, do którego doszło w 2004 roku w mieście Roslyn w stanie Nowy Jork. Doniesienia o wielomilionowym przekręcie trafiły na czołówki gazet w całym kraju. W tej czarnej komedii twórcy obnażają słabości amerykańskiego systemu oświaty publicznej i analizują mechanizmy, które sprzyjają korupcji i chciwości oraz sprawiają, że instytucje rządowe nie są rozliczane ze swoich błędów.W rolach głównych w produkcji występują nominowany do Nagrody Akademii Filmowej i Złotego Globu, zdobywca nagrody Tony Hugh Jackman oraz nagrodzona Emmy, Oscarem, Złotym Globem i nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Allison Janney. Reżyserem filmu jest Cory Finley, a autorem scenariusza Mike Makowsky.Produkcja przedstawia społeczność zauroczoną charyzmatycznym kuratorem, sukcesami, jakie odnosiły lokalne szkoły i wpływem poziomu edukacji na lokalną gospodarkę. Jest także pochwałą na cześć społeczności szkoły Roslyn High i jej uczniów, którzy natrafili na ślad afery będącej niechlubną kartą w jej historii oraz wytrwałości, z jaką pracują, żeby utrzymać się w czołówce rankingów amerykańskich szkół.Większość zdjęć została nakręcona w mieście Roslyn na Long Island, gdzie 15 lat temu doszło do finansowych malwersacji. Tragikomiczna historia pokazuje dwa oblicza Franka Tassone (w tej roli Hugh Jackman). Ten oddany swojej pracy kurator oświaty realizował swoją misję i robił wszystko, żeby jego uczniowie odnieśli w życiu sukces, ale jednocześnie był wytrawnym manipulatorem, który nie wahał się defraudować pieniędzy tych samych ludzi, którym gorliwie pomagał. Historia skandalu z małego amerykańskiego miasteczka stała się dla twórców filmu pretekstem, aby obnażyć luki w systemie, które umożliwiły wyprowadzenie wielu milionów dolarów ze szkolnych kas. Allison Janney wciela się w postać Pam Gluckin, najbliższej współpracownicy i prawej ręki doktora Tassone'a, która zarządza w kuratorium szkołami z okręgu Roslyn i zawdzięcza swój zawodowy awans pasji i ciężkiej pracy."Zła edukacja" jest bardzo osobistym filmem dla scenarzysty Mike'a Makowsky'ego, który zbierając materiały do scenariusza wrócił do swojego rodzinnego miasteczka. Twórca wiernie opisuje przebieg historii i wykorzystuje prawdziwe wydarzenia, aby dokonać moralnej wiwisekcji skomplikowanych i fascynujących ludzkich zachowań. Kiedy Makowsky dorastał w Roslyn był zbyt młody, żeby w pełni zrozumieć kontekst sprawy czy dowiedzieć się, że skandal został ujawniony przez uczniów - szkolnych reporterów, którzy opublikowali materiały z przeprowadzonego przez siebie śledztwa w wydawanej w liceum gazecie The Beacon. Paradoksalnie, artykuł o malwersacjach finansowych, rzekomo największych w całej historii amerykańskiej publicznej oświaty, został opublikowany na łamach New York Timesa dopiero wtedy, kiedy jeden z dziennikarzy przeczytał numer gazety The Beacon przyniesiony do domu ze szkoły przez jego syna. Śledztwo, zapoczątkowane przez krótki artykuł ze szkolnej gazetki, doprowadziło do medialnej burzy, wszczęcia oficjalnego postępowania oraz postawienia winnych przed sądem.- przyznaje Cory Finley, reżyser filmu. -- dodaje.- przyznaje Mike Makowsky. -- dodaje.Film "Zła edukacja" (Bad Education) został wyprodukowany przez HBO Films. Film prezentowany był na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.Premiera filmu HBO "Zła edukacja" (Bad Education) odbędzie się (26 kwietnia 2020 roku) w HBO GO. Natomiast pierwsza emisja na antenie HBO zaplanowana została na 10 maja na godz. 20:10.