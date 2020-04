CNN pokaże dokument na temat koronawirusa. "Witness to the Pandemic: Acts of Heroism"

Łukasz Szewczyk

CNN International w najbliższy weekend wyemituje krótkometrażowy film dokumentalny "Witness to the Pandemic: Acts of Heroism", poświęcony zmaganiom pracowników służby zdrowia na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

W globalnej walce z koronawirusem żołnierzami na pierwszej linii frontu są pracownicy służby zdrowia: pielęgniarki oraz lekarze uzbrojeni w malejące zasoby respiratorów i środków ochrony osobistej. Polami bitwy w tym nierównym pojedynku są szpitale na całym świecie, znajdujące się w takich miejscach jak Nowy Jork, Madryt czy Wuhan. Natomiast wróg jest niewidzialny i wszechobecny - gotowy do ataku.W tym krótkometrażowym filmie dokumentalnym CNN "Witness to the Pandemic: Acts of Heroism", korespondenci stacji oprowadzą widzów po oddziałach intensywnej terapii oraz izbach przyjęć, relacjonując nasilający się kryzys w służbie zdrowia. Spotykają kobiety i mężczyzn, którzy każdego dnia podejmują heroiczne wysiłki, próbując uratować tylu ludzi, ilu tylko zdołają. Od osób alarmujących o obecnej sytuacji po wolontariuszy, od tragicznych zdarzeń po powroty do zdrowia - CNN w trakcie 30-minutowego dokumentu opowie o opiece medycznej w czasach COVID-19.David Culver, Nectar Gan i Elizabeth Cohen z CNN podzielą się z widzami historiami lekarzy, którzy narażają własne zdrowie, aby zaopiekować się innymi. Podjęcie walki z koronawirusem wiąże się z ogromnym ryzykiem - zarażeniem się chorobą. Potwierdza to historia dr. Li Wenlianga, który jako pierwszy ostrzegł świat przed epidemią i został poddany represjom w swoim kraju, a ostatecznie niestety przegrał własną bitwę z COVID-19.Reporterzy CNN Miguel Marquez, Sara Sidner, dr Sanjay Gupta i Scott McLean relacjonują z pierwszej linii frontu walki z wirusem z różnych miejsc na świecie m.in. z Nowego Jorku czy Madrytu. W tych miastach sytuacja jest poważna - sprzęt medyczny jest reglamentowany i bliski wyczerpania, a podejmowanie trudnych decyzji jest na porządku dziennym.Niezależnie od tego, czy mówimy o niemieckiej firmie biotechnologicznej pracującej nad szczepionką, czy firmie z Korei Południowej, która w ciągu trzech tygodni opracowała zestaw do szybkiego testowania, niezaprzeczalnym faktem jest to, że w globalnej walce z pandemią czas odgrywa kluczową rolę. Ivan Watson i Fred Pleitgen z CNN rozmawiają z naukowcami i lekarzami zajmującymi się pracą nad wirusem, którzy z dnia na dzień czują coraz większą presję.Premiera filmu "Witness to the Pandemic: Acts of Heroism" odbędzie się na CNN International w sobotę (18 kwietnia) o godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego. Kolejne emisje w niedzielę (19 kwietnia) o godz 18.00 oraz w poniedziałek (20 kwietnia) o godz. 4.00).