"Superbohaterki ratują nas". Specjalna akcja Wysokich Obcasów

Łukasz Szewczyk

Zespół "Wysokich Obcasów" rozpoczął specjalną akcję "Superbohaterki ratują nas", aby wesprzeć Czytelniczki w radzeniu sobie z rzeczywistością w czasie pandemii. W tym celu redaktorki zaprosiły do udziału w inicjatywie aktywistki, gwiazdy sceny, nauki i biznesu. W serii filmików publikowanych na Instagramie "Wysokich Obcasów" będą opowiadać m.in jak radzić sobie podczas kwarantanny, szukać radości i siły w chwilach zwątpienia.

"Superbohaterki Wysoki Obcasów" to kobiety, które mają odwagę działać i pomagać innym. Potrafią przezwyciężać zarówno osobiste bariery, jak i społeczne i polityczne ograniczenia. Niektóre to gwiazdy sceny, nauki, biznesu, inne znane są tylko lokalnej społeczności. Każda z nich inspiruje do walki o szczęście swoje i innych.Dziś tej siły, odwagi i nadziei na lepszy świat wiele kobiet potrzebuje jeszcze bardziej niż zwykle. Dlatego "Wysokie Obcasy" poprosiły Superbohaterki, by wsparły Czytelniczki w tych trudnych chwilach i opowiedziały jak radzić sobie podczas kwarantanny, gdzie szukać radości, jak walczyć ze strachem i lękiem oraz co można zrobić dobrego dla świata bez wychodzenia z domu.Akcja rozpoczęła się w środę 15 kwietnia na Instagramie "Wysokich Obcasów" od motywującego filmiku z Martą Frej, malarką i ilustratorką. Kolejne nagrania będą publikowane cyklicznie w poniedziałki, środy i piątki, a kolejnymi bohaterkami akcji będą m.in.: Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka poznańskiego ZOO, Joanna Pajkowska, która jako pierwsza Polka samotnie opłynęła dookoła świat, Magdalena Kostyszyn, czy Orina Krajewska, córka Małgorzaty Braunek i założycielka Fundacji "Bądź".Akcję wspiera promocja w mediach społecznościowych. Kampanię przygotował dział promocji "Wysokich Obcasów".