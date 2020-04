Moc emocji od ONE Championship. Programowe nowości w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

Choć gale ONE Championship z oczywistych powodów zostały odwołane, kibice MMA w Fightklubie wiosną nie będą mogli narzekać na nudę. Stacja przygotowała nowości programowych.

Z samej tylko organizacji ONE Championship w najbliższych dniach w Fightklubie pojawi się kilka h programów.(czwartki o godz. 20.45) to 10-odcinkowy magazyn, ukazujący sylwetki największych gwiazd organizacji ONE Championship. W każdym z nich zaprezentowany zostanie jeden bohater, a jego droga na szczyt ukazana zostanie zarówno poprzez migawki z najważniejszych pojedynków, jak i wskutek retrospekcji ukazujących codzienne życie. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć mordercze treningi, a także odkryją ile trudu, odwagi i determinacji potrzeba, aby w tak wymagającym sporcie jak MMA wdrapać się na sam szczyt.(piątki godz. 20.45) to wciągająca seria, ukazująca gale ONE Championship od kulis. W programie nigdy wcześniej nieemitowane materiały, które fani MMA będą mogli obejrzeć po raz pierwszy. W magazynie znajdą się zarówno momenty widziane z perspektywy zawodników, jak i fanów oglądających gale z wysokości trybun. Cały cykl składał się będzie z 20 odcinków, co tydzień Fightklub prezentował będzie premierowo jeden z nich.Kolejna propozycja to magazyn(sobota, godz. 19.45). Wielkie rywalizacje, które nie kończyły się na jednym pojedynku. ONE Championship to organizacja, która chętnie zestawia swoich fighterów w rewanżach, jednym dając w ten sposób szanse na odkupienie win, a innym na udowodnienie swojej supremacji. W tym magazynie widzowie zobaczą w sumie dziesięć batalii, które zapisały się na kartach ONE Championship i nie zakończyły na pierwszej walce. Zawsze miały ciąg dalszy...W niedzielę o godz. 20.20, czyli najlepsze z najlepszych, absolutna klasyka ONE Championship. W programie pojedynki, które zapisały się na kartach historii bądź z powodu niezwykłej intensywności walk, bądź wskutek towarzyszących im emocji, albo ze względu na historyczne znaczenie, które miały dla światowego MMA.Z kolei(niedziela, godz. 21.30) to format dobrze znany widzom Fightklubu, od kilku miesięcy gości on już bowiem na antenie stacji. Wiosną pojawią się jego kolejne odsłony, a fani znów będą mieli możliwość zobaczyć jak czołowi fighterzy przygotowują się do kolejnych gal spod znaku ONE Championship.Od 11 maja, w każdy poniedziałek o godz. 22.00,- niezwykle ciekawie zapowiadająca się seria ukazująca 100 największych i najbardziej ekscytujących pojedynków w historii ONE Championship. Osią magazynu będzie formuła odliczania - od 100, prezentująca walki stopniowane według atrakcyjności. W każdym odcinku zaprezentowanych zostanie 10 pojedynków.Serie magazynów związanych z ONE Championship to niejedyne wiosenne nowości Fightklubu. W najbliższych tygodniach stacja wystartuje jeszcze z dwoma nowymi formatami, a dwa kolejne będą kontynuowane z premierowymi odcinkami. Kontynuacji doczeka się m.in., w którym śledzić można najciekawsze walki z wiodącej rosyjskiej organizacji. Wiosną Fightklub wyemituje aż 38 premierowych odcinków programu. Dobrze znanym tytułem jest również, który wraca do ramówki Fightklubu po kilkumiesięcznej przerwie. Na widzów znów czeka porcja niezwykłych konfrontacji sprzed lat z cieszących się prestiżem i uznaniem kibiców.Zupełną nowością będą z kolei programy poświęcone. Pierwszy z nich to gratka dla fanów kickoboxingu. Impreza ma swoje początki w 2007 roku, a dziś zdobyła już niemal statut kultowej. Rozgrywana jest w systemie pucharowym w kilku turniejach, w których startują zawodnicy w trzech kategoriach wagowych. W każdej z nich jest ich pierwotnie szesnastu, w kolejnych rundach liczba ta redukuje się o połowę. I tak aż do wielkiego finału. Wiosną Fightklub pokaże osiemnaście odcinków magazynu poświęconemu tej imprezie.Ostatnia wiosenna nowość najstarszego kanału sportów walki w Polsce to "Lux Fight League". Tu z kolei widzowie będą mieli okazję obejrzeć dziesięć odcinków programu, a w każdym z nich szereg niezwykle ciekawych pojedynków MMA prosto z... Meksyku. Lux Fight League zorganizowała do tej pory osiem gal - pierwszą z nich w 2017 roku, ostatnią w lutym bieżącego roku. Zdecydowana większość z nich miała miejsce w Mexico City, gospodarzami pojedynczych były jednak również Tampico czy Monterrey.