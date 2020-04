Grupa Kino Polska TV na plusie

Łukasz Szewczyk

Nadawca m.in. kanałów Stopklatka, Zoom TV i Kino Polska w minionym roku poprawił wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe w porównaniu z 2018 rokiem

- mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Kino Polska TV SA.- dodaje Bogusław Kisielewski.Przychody Grupy Kino Polska TV pochodzą głównie ze sprzedaży czasu reklamowego i opłat z emisji kanałów na platformach cyfrowych i w sieciach operatorów kablowych. W 2019 r. przychody z emisji stanowiły 50% łącznych przychodów Grupy i wyniosły 102,6 mln zł (+13,4% r/r). Przychody z reklam stanowiły 34% łącznych przychodów Grupy i wyniosły 69,0 mln zł (+ 46,2% r/r). W poszczególnych segmentach działalności znaczące wzrosty przychodów wypracował kanał Stopklatka (30,0 mln zł z reklam, +9,3 r/r) oraz segment kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (łącznie 95,3 mln z emisji i reklam, +18% r/r).Wyraźnie wzrosły też przychody segmentu sprzedaży praw licencyjnych (26,5 mln zł, +483% r/r). To efekt wzmożonej działalności sprzedażowej na rynku polskim oraz umowy zawartej przez Filmbox International Ltd. z SPI International BV (główny udziałowiec Kino Polska TV SA) dotyczącej obsługi zakupu treści dla nowych kanałów Grupy SPI w Holandii.Zysk netto Grupy (po eliminacji wyceny udziału w Stopklatka SA) wzrósł o 2% r/r, do18,6 mln zł. Wynik EBITDA Grupy w 2019 r. wzrósł o 25% i wyniósł 77,5 mln zł (wobec 61,8 mln zł rok wcześniej). Na koniec minionego roku Grupa zmniejszyła również swój dług nettoo 11% r/r, do 54,5 mln zł.Pod względem oglądalności 2019 r. był rekordowy dla całej Grupy Kino Polska TV. W minionych dwunastu miesiącach Grupa osiągnęła 1,97% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z 2018 r. Największy, niemal 33-procentowy wzrost względem 2018 roku, zanotował kanał Zoom TV, który osiągnął udziałw rynku na poziomie 0,53% (SHR%, All 16-49).W 2019 r. Grupa Kino Polska TV zanotowała również wzrost kilku innych podstawowych wskaźników oglądalności. Średnia liczba widzów, którzy w każdej minucie ubiegłego roku oglądali którykolwiek z kanałów Grupy wyniosła 45,5 tys. - to o 3,2% więcej niż rok wcześniej (AMR, All 16-49). W 2019 r. wydłużył się też średni czas oglądania (ATS, All 16-49) wszystkich stacji z portfolio Kino Polska TV w porównaniu z 2018 r.- mówi Bogusław Kisielewski.