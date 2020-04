Więcej wirtualnych rozgrywek w Motowizji

Łukasz Szewczyk

Wprawdzie samochody wyścigowe stoją w zamkniętych garażach, ale ich kierowcy wciąż rywalizują. Na antenie Motowizji zadebiutują kolejne wirtualne serie wyścigowe, organizowane przez czołowe mistrzostwa - BP Supercars All Stars Eseries oraz Esports WTCR.

biorą udział wszyscy kierowcy Virgin Australia Supercars Championship. Rywalizacja odbywa się na platformie iRacing, co umożliwiło ułożenie wyjątkowego kalendarza, w którym znalazły się tylko trzy australijskie tory (Philip Island, Bathurst oraz nieistniejący już Oran Park). Oprócz nich doszły kultowe europejskie i amerykańskie tory typu Monza, Silverstone, Spa, Road Atlanta czy Daytona International Series. Australijskie wirtualne mistrzostwa bardzo szybko okazały się sukcesem, a w jednej z rund gościnny udział wziął jeden z najlepszych obecnie kierowców Formuły 1, znany miłośnik simracingu, Max Verstappen.Motowizja pokaże retransmisję dwóch pierwszych rund BP Supercars All Stars Eseries (20 kwietnia o godz. 17.00). Trzecia runda (22 kwietnia o godz. 11.00), na legendarnym Mount Panorama Circuit w Bathurst, będzie transmitowana na żywo.W Motowizji pojawią się także relacje z. Serię tę wyróżnia przede wszystkim fakt, że "prawdziwi" kierowcy wyścigowi są tylko dodatkiem - większość stawki stanowią simracerzy, którzy kwalifikują się do udziału w zawodach na platformie RaceRoom Racing Experience. Esports WTCR jest też szczególnie ważny dla polskich fanów simracingu. W pierwszej rundzie na Hungaroringu wzięli udział trzej zawodnicy z Polski - Jakub Brzeziński i Nikodem Wiśniewski (Williams Esports) oraz Tomasz Mironowicz (SRC Racing Team). Trójka ta to jedni z najlepszych simracerów na RaceRoom na świecie. Emisja 19 kwietnia o godz. 12.30 i 26 kwietnia o godz. 13.30.Po tygodniowej przerwie na antenę Motowizji powrócą także wirtualne wyścigi NASCAR. Kolejne zawody w ramachodbędą się w najbliższą niedzielę (19 kwietnia o godz. 19.00) na Richmond Raceway.- komentuje Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.