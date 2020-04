"One World: Together at Home" w MTV Polska, Paramount Channel i Comedy Central Polska

Łukasz Szewczyk

Światowa Organizacja Zdrowia i ruch Global Citizen łączą siły w rozpowszechnianiu przesłania dystansu społecznego i innych czynników pozwalających utrzymać kontrolę nad rozpowszechnianiem wirusa COVID-19. Koncert "One World: Together at Home" z udziałem największych światowych gwiazd transmitowane będzie na całym świecie, w tym na kanałach z portfolio ViacomCBS Networks International.

Bazując się na sukcesie internetowej akcji "One World: Together at Home", Global Citizen i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęły współpracę nad organizacją jednodniowego wydarzenia o tej samej nazwie, które będzie transmitowane na antenach stacji ABC, BBC, CBS, CMT, MSNBC, MTV Networks, NBC i Peacock.Rozpoczęta 16 marca 2020 r. przez wokalistę Coldplay, Chrisa Martina, akcja "Razem w domu", szybko stała się platformą, na której artyści mogą dzielić się swoją muzyką z fanami w określonym celu - informowania milionów osób o wysiłkach WHO w zakresie zapobiegania, wykrywania i reagowania na pandemię COVID-19."One World: Together at Home" jest globalnym programem rozrywkowym wspierającym Światową Organizację Zdrowia w walce o zakończenie pandemii COVID-19, w której udział wezmą takie światowe gwiazdy, jak Andrea Bocelli, Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Elton John, Finneas, Idris i Sabrina Elba, Jimmy Fallon, John Legend, Keith Urban, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher i Victoria Beckham.Dwugodzinny program będzie prowadzony przez gwiazdy największych sieci telewizyjnych: Jimmy'ego Fallona z "The Tonight Show", Jimmy'ego Kimmela z "Jimmy Kimmel Live" i Stephena Colberta z "The Late Show with Stephan Colbert". Nie zabraknie również przyjaciół z "Ulicy Sezamkowej", którzy pomogą zainspirować ludzi na całym świecie do podjęcia znaczących działań na rzecz wsparcia globalnej walki z COVID-19. Program obejmie zarówno występy na żywo, jak i te nagrane wcześniej przez największych światowych artystów, którzy zapowiedzieli wielomilionowe wsparcie dla funduszu Solidarity Response Fund WHO. W audycji znajdą się wywiady z ekspertami z WHO, a także historie pracowników służb medycznych z całego świata, pracujących na pierwszej linii frontu walki z wirusem - ich odwaga i poświęcenie przypominają, w jak trudnym i ważnym momencie się znaleźliśmy.Program telewizyjny poprzedzi sześciogodzinna transmisja z całego świata, mająca na celu wsparcie odważnych pracowników służby zdrowi, którzy codziennie ratują ludzkie życia na całym świecie. Live streaming "One World: Together at Home" dotrze cyfrowo do milionów osób na całym świecie i obejmie występy takich gwiazd, jak Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra i Zucchero.Transmisja dostępna będzie na platformach: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, MSNBC, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo i YouTube.W ramach kampanii "One World: Together at Home" marki Analog Devices, Cisco, Citi, Coca-Cola Company, GlaxoSmithKline, IBM, Johnson & Johnson, PepsiCo, Procter & Gamble, State Farm ®, Target, Teneo, Verizon, Vodafone i WW International, Inc. wsparły COVID-19 Solidarity Response Fund WHO dla WHO oraz regionalne organizacje charytatywne, które starają się zaspokoić lokalne potrzeby związane z COVID-19.W tym krytycznym momencie Global Citizen wzywa również osoby fizyczne, rządy i filantropów do przyłączenia się i wsparcia natychmiastowych działań w zakresie reagowania na COVID-19. Inwestorów i liderów fundacji zachęca do inwestowania w działania, mające na celu wsparcie systemów opieki zdrowotnej i opracowywania szczepionek.W ubiegłym miesiącu, w odpowiedzi na globalną pandemię, Global Citizen rozpoczął kampanię wspierającą COVID-19 Solidarity Response Fund dla Światowej Organizacji Zdrowia. W odpowiedzi na wezwanie, jednostki, światowi liderzy i korporacje z ponad 150 krajów na całym świecie podjęli setki tysięcy działań w celu wsparcia funduszu. Więcej informacji na www.globalcitizen.org/togetherathome