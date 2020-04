Dłuższe "Wydarzenia" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

Od piątku (17 kwietnia 2020 roku) na antenie Polsatu głównego "Wydarzenia" o godzinie 15:50 dłuższe o 15 minut. Zaraz potem magazyn reporterów "Interwencja" o godzinie 16:30. Od poniedziałku, 20 kwietnia, wydłużone zostaną również "Wydarzenia 12:50".

To kolejna odpowiedź na większe zapotrzebowanie widzów na aktualne informacje. Od miesiąca na antenie Polsatu emitowane są trzy wydania "Wydarzeń" - o 12:50, 15:50 i główne wydanie serwisu o 18:50. Teraz wydanie południowe będzie dłuższe o 5 minut a wydanie popołudniowe aż o 15, dzięki czemu widzowie głównego Polsatu poznają jeszcze więcej najważniejszych doniesień z kraju i ze świata. W Polsat News o 21:50 emitowane są również "Wydarzenia Wieczorne".Od piątku, 17 kwietnia, zaraz po "Wydarzeniach 15:50" na antenie Polsatu o godzinie 16:30 emitowany będzie magazyn reporterów "Interwencja". Program prowadzą Michał Bebło i Michał Stela.Przypomnijmy, że marzec był rekordowym miesiącem dla Polsat News. Stacja uzyskała 2,4% udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 2,4% w grupie wiekowej 16-49. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 167% w grupie wiekowej 4+ oraz aż 356% w grupie 16-49. W zestawieniu wzrostów oglądalności wśród najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce, Polsat News jest liderem.Marzec był takżę najlepszym w historii dla portalu Polsatnews.pl , który po raz pierwszy uzyskał większą liczbę unikalnych użytkowników od konkurencyjnego Tvp.info. Portal Polsat News uzyskał w tej kategorii wzrost aż o 274% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z lutym 2020 liczba unikalnych użytkowników wzrosła dwukrotnie. Tak wysoka liczba użytkowników wygenerowała w marcu ponad 39,1 mln odsłon (wzrost aż o 621% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku, a także wzrost o 207% w porównaniu z lutym 2020).