Wyścigi Kubicy, wirtualna F1, koncert "One World: Together at Home" - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć kolejne bloki programowe z wyścigami Roberta Kubicy w Formula 1. Ciekawie zapowiada się także transmisja F1 Esports Virtual Grand Prix, w którym wezmą udział gwiazdy motorsportu. Dla fanów futbolu zaplanowano historyczne mecze, stacja pokaże takżę specjalny koncert największych gwiazd muzyki "One World: Together at Home".

Sezon 2008 był dla Roberta Kubicy najlepszym w historii jego występów w Formula 1. Kibicom szczególnie zapadła w pamięć jego znakomita postawa podczas rywalizacji o. Polak po raz pierwszy w karierze wywalczył w kwalifikacjach pole position i ruszył do wyścigu z pierwszej linii. Konkurował przede wszystkim z kierowcami stajni Ferrari Felipe Massą i Kimim Räikkonenem oraz swoim partnerem z BMW Sauber Nickiem Heidfeldem. Zacięte zmagania toczyły się do ostatniego okrążenia, a na mecie różnica między pierwszym a czwartym zawodnikiem zamknęła się w niespełna dziewięciu sekundach.Kilka miesięcy później podczasKubica znajdował się w odmiennej sytuacji. Po kwalifikacjach był na szóstej pozycji i tym razem to on musiał od początku gonić ścisłą czołówkę. Robił to znakomicie i ostatecznie walczył o zwycięstwo z Fernando Alonso i Kimim Räikkonenem. Kluczowa okazała się sekwencja pit-stopów tej trójki pomiędzy 46. a 50. okrążeniem. Warto ponownie przeżyć te wspaniałe emocje!Po retransmisjach kibice będą mogli dzwonić do studia ELEVEN SPORTS i na żywo dzielić się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu.Sobota (18 kwietnia):• godz. 15.00: 2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: FORMULA 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2006 (Eleven Sports 1)• godz. 20.30: 2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)Niedziela (19 kwietnia):• godz. 15.00: 2008 FORMULA 1 FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: 2008 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 20.30: 2008 FORMULA 1 FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX (Eleven Sports 1)W oczekiwaniu na start nowego sezonu Formula 1 widzowie ELEVEN SPORTS mogą emocjonować się rywalizacją w ramach. Trzeci wyścig na symulatorach odbędzie się już w ten weekend. Do zmagań stanie wielu obecnych i byłych kierowców F1, a także inni przedstawiciele motorsportu oraz znani z zamiłowania do F1 influencerzy. Przed dwoma tygodniami, podczas zmagań na wirtualnym torze Albert Park w Melbourne, triumfował reprezentujący Ferrari Charles Leclerc. Tuż za nim linię mety przekroczył reprezentujący Renault Christian Lundgaard, a trzecie miejsce wywalczył George Russell z Williamsa. Tym razem emocji również nie zabraknie, bo na starcie pojawią się m.in. Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon, George Russell, Nicholas Latifi i Antonio Giovinazzi, a także... bramkarz Realu Madryt, Thibaut Courtois.W niedzielny wieczór ELEVEN SPORTS pokaże. Specjalny koncert, zainicjowany przez międzynarodową organizację Global Citizen oraz Światową Organizację Zdrowia, ma być wyrazem solidarności ze wszystkimi osobami dotkniętymi przez COVID-19, a także stanowić hołd i wsparcie dla odważnych pracowników służby zdrowia ratujących życie chorych oraz wykonujących heroiczną pracę na pierwszej linii frontu walki z pandemią. W przygotowanym we współpracy z Lady Gagą "One World: Together At Home" wystąpią m.in. Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David i Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris i Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift i Usher."One World: Together At Home" to historyczne, pierwsze tego typu wydarzenie globalne, które ma uhonorować bohaterskie wysiłki pracowników medycznych oraz wesprzeć Światową Organizację Zdrowia w globalnej walce o zakończenie pandemii. W audycji przedstawione zostaną postacie konkretnych lekarzy i pielęgniarek, a także ich reakcje na problem COVID-19. Nie zabraknie również zobowiązań darczyńców, rządów i korporacji na temat wspierania medyków poprzez wyposażanie ich w maski, fartuchy i inny niezbędny sprzęt. Poruszony zostanie też istotny wątek lokalnych organizacji charytatywnych zapewniających żywność, schronienie oraz opiekę zdrowotną dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.Codzienny interaktywny programto okno na świat sportu w czasach pandemii koronawirusa. W weekend dziennikarze i eksperci ELEVEN SPORTS przedstawią najnowsze doniesienia z poszczególnych lig piłkarskich, które podejmują coraz intensywniejsze działania w celu wznowienia rozgrywek. Kibice dowiedzą się również jak wygląda funkcjonowanie poszczególnych klubów od czasu, kiedy piłkarze wznowili treningi i jednocześnie muszą trzymać się ograniczeń związanych z obecną sytuacją. Kibice tradycyjnie będą mogli dzwonić do studia, zadawać pytania i przedstawiać swoje opinie.W sezonie 2009/10 rywalizacja FC Barcelony z Realem Madryt wkroczyła w nową erę zdominowaną przez Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Po raz pierwszy obaj wielcy piłkarze spotkali się na boisku w listopadzie 2009 roku, kilka miesięcy po tym, jak Portugalczyk trafił do Królewskich z Manchesteru United. W dużej mierze dzięki ich postawie każda z drużyn zdobyła w tamtych rozgrywkach blisko 100 punktów. W tym niezapomnianym El Clásico zagrali także m.in. Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Xavi, Kaká, Xabi Alonso i Gonzalo Higuaín.Rywalizacja Bayernu Monachium z Borussią Dortmund zasługuje sobie na miano Der Klassiker chociażby ze względu na tak ekscytujące mecze jak ten z listopada 2002 roku. Wówczas na Stadionie Olimpijskim w Monachium zmierzyły się ekipy naszpikowane gwiazdami światowego formatu. Po stronie Bayernu byli to m.in. Oliver Kahn, Bixente Lizarazu, Michael Ballack, Giovane Élber, Roque Santa Cruz i obecny dyrektor sportowy tego klubu Hasan Salihamidzić. Z kolei w szeregach BVB zagrali tacy piłkarze jak Jens Lehmann, Dedê, Stefan Reuter, Tomáš Rosický, Márcio Amoroso czy Jan Koller. O losach meczu przesądziły błyskotliwe akcje napastników obu zespołów.W historii Formula 1 nie brakowało wspaniałych kierowców z Brazylii. Zanim swoją dominację rozpoczęli Ayrton Senna i Nelson Piquet, w latach 70-ych dwukrotnie po tytuł mistrza świata sięgnął Emerson Fittipaldi. Co ciekawe urodzony w São Paulo kierowca jest synem Polki, a swoją przygodę z królową motorsportu rozpoczął od roli mechanika. Z czasem okazało się, że na torze radzi sobie jeszcze lepiej niż w garażu i szybko został zauważony przez czołowe zespoły F1®. Reprezentował barwy stajni Lotus, McLaren i założonej przez jego brata Fittipaldi Automotive. Przez dziesięć lat wystartował w 144 wyścigach aż 35 razy stając na podium i odnosząc 14 zwycięstw. W trakcie bogatej kariery sięgnął także po tytuł mistrzowski serii CART oraz dwukrotnie wygrał prestiżowe wyścigi Indianapolis 500.