Ekranizacje światowej literatury przez całą dobę na antenie TNT

23 kwietnia to Światowy Dzień Książki. Z tej okazji TNT zaprasza widzów na cykl filmowy "TNT z książką" podczas którego stacja przez całą dobę będzie prezentować najlepsze ekranizacje światowej literatury.

"TNT z książką" to unikalna propozycja stacji na spędzenie międzynarodowego Dnia Książki. Już 23 kwietnia przez całą dobę widzowie będą mogli oglądać filmowe ekranizacje wybranych historii literackich. Przed nimi kryminalne porachunki, historia przygody przeżywanej przez nastoletnich chłopców z "Stań przy mnie" czy opowieść o miłości pomiędzy nieśmiertelnym wampirem a młodą dziewczyną. Ale to tylko niektóre z propozycji stacji - produkcje dobrano tak, by prezentowały cały wachlarz gatunków - wszak zarówno literatura, jak i kinematografia przyjmują najróżniejsze formy i schlebiają różnym gustom.Pierwsza z filmowych propozycji to oparta na faktach produkcja(godz. 8.10). Jej główny bohater (Timothy Hutton) rezygnuje ze studiów i postanawia poświęcić się swojej pasji - sokolnictwu. Wbrew zamiarom Christophera, ojciec młodego człowieka załatwia mu stabilną posadę w jednym z największych koncernów zbrojeniowych w kraju. Wykonując swoje nowe obowiązki chłopak za sprawą przypadku staje się właścicielem ściśle tajnej dokumentacji dotyczącej działań CIA. Boyce dzieli się tą wiedzą z przyjacielem - dealerem narkotyków, Daultonem Lee (Sean Penn). To właśnie jego towarzysz nakłania go, by spróbował spieniężyć odnalezione informacje i zaproponował sprzedaż dokumentów Związkowi Radzieckiemu. Sprawy bardzo się komplikują, gdy okazuje się, że podejmując swoje działania dwójka bohaterów jest zmuszona zaangażować się w walkę wywiadów.Kolejny film emitowany w ramach cyklu to legendarny i nagrodzony Oscarem(godz. 10.40) - ekranizacja powieści o tym samym tytule napisanej przez amerykańskiego autora, Jamesa Fenimore'a Coopera. Bohater tej historii - Sokole Oko (Daniel Day-Lewis) jako małe dziecko zostaje osierocony. Przygarnia go Indianin - Chingachgook, który wychowuje go i traktuje jak własnego syna. Sokole Oko wraz ze swoją przybraną rodziną są nieustannymi wędrowcami, którzy żyją w zgodzie z naturą. Uparcie nie chcą się angażować w polityczne rozgrywki, jakie mają miejsce w brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej w XVIII wieku. Ich życie diametralnie zmienia się, gdy przypadkiem ratują życie dwóm córkom angielskiego pułkownika. Postanawiają pomóc kobietom w powrocie do domu i eskortują Corę (Madeleine Stowe) i Alice (Jodhi May) w drodze na tereny brytyjskiej kolonii. Niespodziewanie między jedną z kobiet a głównym bohaterem zaczyna budzić się głębokie uczucie. Czy happy end tej historii jest możliwy, biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i społeczne?(godz. 12.35) to opowieść snuta przez pisarza - Gordona Lachance (Richard Dreyfuss) z sentymentem wspominającego największą przygodę swojego życia, którą przeżył jako nastoletni chłopak. W młodości, w towarzystwie grupy przyjaciół bohater wyruszył na wyprawę w poszukiwaniu ciała zaginionego chłopaka pochodzącego z tego samego, niewielkiego miasteczka. Okazuje się, że kumple mają w wykonaniu tego zadania konkurentów w podobnym wieku. Misja wydaje się zatem jeszcze trudniejsza, bo chłopcy poznają smak zaciętej rywalizacji. Film zrealizowano na podstawie opowiadania Stephena Kinga "Ciało". To fascynująca opowieść o dojrzewaniu i budowaniu solidarności oraz kształtowaniu chłopięcej przyjaźni.Edward Bloom (Albert Finney) to starszy schorowany mężczyzna, który w swoim niewielkim miasteczku słynie z opowiadania nieprawdopodobnych historii, które przydarzyły się mu w jego długim i barwnym życiu. Mężczyzna w przeszłości podróżował przez cały świat doświadczając przygód, które dla przeciętnego słuchacza wydają się wręcz nierealne. Jego wspomnienia brzmią jak baśnie i mity, ale porywają i ciekawią wszystkich słuchaczy. Gdy bohater znajduje się u kresu swojego ekscytującego życia odwiedza go dawno niewidziany syn - William (Billy Crudup). Chłopak próbuje zebrać i spisać bezcenne historie swojego ojca oraz zweryfikować, czy są prawdziwe. Słuchając kolejnych opowieści William postanawia napisać biografię swojego ojca stopniowo zaczynając rozumieć jego rozterki i podejmowane decyzje. Wyreżyserowana przez Tima Burtona(godz. 14.15) zabiera widza w barwny i charakterystyczny świat, który znajduje się gdzieś pomiędzy rzeczywistością, a baśnią. Film jest ekranizacją powieści Daniela Wallace'a.(godz. 16.30) to epicka historia życia Heinricha Harrera (Brad Pitt), który postanawia odbyć niebezpieczną wyprawę na jedną z najwyższych gór w Himalajach - Nanga Parbat. W tym samym czasie następuje jednak wybuch II wojny światowej, a zaatakowanie szczytu nie dochodzi przez to do skutku. Uczestnicy ekspedycji zostają aresztowani przez Brytyjczyków i trafiają do obozu jenieckiego. Heinrich szczęśliwie wydostaje się z niewoli i we wrześniu 1942 roku ucieka z obozu. Mijają 2 lata wycieńczającej wędrówki przez Himalaje, kiedy bohater wraz ze swoim towarzyszem docierają wreszcie do stolicy Indii. To właśnie tam Heinrich otrzymuje wiadomość, że jego syn nie chce go znać i przeżywa załamanie. Stopniowo udaje mu się jednak powrócić do równowagi dzięki przyjaźni, którą nawiązuje z młodym Dalaj Lamą. Naukowiec uczy młodego mnicha angielskiego, geografii i zachodniej kultury. Ta znajomość przewartościowuje życie obu bohaterów... Film jest ekranizacją autobiograficznej książki podróżniczej autorstwa Heinricha Harrera oraz wciągająca historią o poszukiwaniu szczęścia oraz równowagi.(godz. 18.50) to książkowa saga autorstwa Stephenie Meyer bijąca rekordy popularności na całym świecie. Podobnym zainteresowaniem cieszą się także ekranizacje kolejnych części historii miłości, która zrodziła się między siedemnastoletnią Bellą Swan (Kristen Stewart), a Edwardem Cullenem (Robert Pattinson) - szarmanckim, nieśmiertelnym wampirem. Bella przeprowadza się ze swoim tatą (Billy Burke) do Forks - pochmurnego, niewielkiego miasteczka i to właśnie w tamtejszym liceum poznaje eleganckiego i inteligentnego chłopaka, który stopniowo budzi w niej romantyczne uczucie. Edward ma niezwykłe zdolności - potrafi nienaturalnie szybko się przemieszczać lub zatrzymać jadący samochód używając jedynie siły swoich rąk. Pochodzi też z pradawnej rodziny wampirów, która od wielu lat postanawia przestać żywić się ludzką krwią. Okazuje się jednak, że związek z atrakcyjną dziewczyną wyzwala w nim pierwotne instynkty, którym coraz trudniej stawić czoła...(godz. 21.00) jest adaptacją powieści B. E. Ellisa. Film wskazuje na realia funkcjonowania młodych, zamożnych amerykańskich biznesmenów lat osiemdziesiątych. Patrick Bateman (Christian Bale) jest dobrze rokującym pracownikiem firmy prowadzonej przez swojego ojca na legendarnym Wall Street. Wkrótce okazuje się, że chłopak oprócz maklerskich talentów wykazuje psychopatyczne skłonności. Mężczyzna w swojej pracy obraca milionami na giełdzie odnosząc ogromne sukcesy, tymczasem pod osłoną nocy zaczyna rozwijać swoje hobby, jakim jest realizowanie starannie zaplanowanych morderstw. Bohater długo czuje się bezkarny - jest niezwykle inteligentny i drobiazgowy, a kolejnych morderstw dokonuje z chirurgiczną precyzją. Śledztwo dotyczące jednej z jego ofiar prowadzi detektyw Kimball (Willem Dafoe). Jest niezwykle zdeterminowany, by schwytać przestępcę - czy uda mu się zdemaskować psychopatę?(godz. 22.45) to przedostatnia propozycja w cyklu "TNT z książką", która jest filmową realizacją prozy Stephena Kinga. Arnie (Keith Gordon) z pewnością nie jest najbardziej popularnym nastolatkiem w szkole, a jego rodzice nie ufają mu i nie dają absolutnie żadnej swobody. Wbrew ich zakazom chłopak kupuje zupełnie zniszczone i stare auto z 1958 roku. Stopniowo zaczyna zachowywać się tak, jakby darzył je głębokim uczuciem. Bohater traktuje swój nowy nabytek niczym piękną kobietę, w której jest zakochany po uszy. Po wielu dniach intensywnej pracy w warsztacie auto zostaje odrestaurowane, a Arnie nazywa je kobiecym imieniem. Okazuje się też, że samochód istotnie zaczyna zachowywać się jak mściwa kobieta i wydaje się mieć swoją własną osobowość. Christine bez litości mści się na wszystkich, którzy wejdą jej w drogę. Na swoim koncie ma już wiele figli oraz poważnych krzywd wyrządzonych pracownikom fabryki, której została skonstruowana. Stopniowo okazuje się, że auto robi się coraz bardziej zuchwałe w swoich poczynaniach...Rick Deckard (Harrison Ford) był w niegdyś wyspecjalizowanym łowcą androidów, którego zadaniem było znajdywanie i eliminowanie replikantów - stworzeń powołanych przez ludzi do życia jedynie po to, by wypełniać najbardziej niebezpieczne kosmiczne misje. Gdy replikanci się buntują zostają bezzwłocznie przesiedleni na odległą planetę lub unicestwieni przez oddziały specjalne. Deckard jest zatem zmuszony wrócić do gry, gdy okazuje się, że na Ziemi ukrywają się jeszcze 4 cyborgi próbujące uprowadzić kosmiczny statek. Misja(godz. 0.40) staje się o wiele trudniejsza, niż ktokolwiek przypuszczał, kiedy okazuje się, że jednym z cyborgów jest piękna Rachel, której wdziękom trudno się oprzeć... Rick będzie musiał pokonać własne uczucia, by zakończyć tę misję sukcesem.