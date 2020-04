Seriale o lekarzach, górskich ratownikach i strażakach w maju na Romance TV

Łukasz Szewczyk

W maju stacja Romance TV pokaże trzy trzymające w napięciu seriale o zwykłych bohaterach, którzy codziennie ryzykują swoim życiem, aby ratować innych. Pierwsze dwa to najnowsze sezony kultowych już i znanych szerokiej publiczności produkcji - "Górskiego lekarza" i "Górskich ratowników". Nowością jest serial "Marie - próba ognia",

"Marie – próba ognia" w Romance TV / Fot. Romance TV

"Górski lekarz" w Romance TV / Fot. Romance TV

"Górscy ratownicy" w Romance TV / Fot. Romance TV

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, który przypada na 4 maja, stacja Romance TV pokaże nowy serial. Tytułowa Marie wstępuje do ochotniczej straży pożarnej w małym miasteczku w Bawarii, gdzie codziennie ryzykuje życie, aby ratować innych. Kobieta znana jest z tego, że zawsze angażuje się osobiście w każdą sprawę, za wszelką cenę stara się pomóc i nigdy się nie poddaje. Główna bohaterka serialu nie tylko potrafi gasić prawdziwe pożary, ale również łagodzić zaognione konflikty pojawiające się w życiu prywatnym jej sąsiadów. Każdy odcinek przedstawia dramatyczne historie oraz spektakularne akcje ratunkowe, pełne grozy i bohaterskich czynów. Serial można oglądać w każdą majową niedzielę o godz. 20:00.Od 18 maja Romance TV zaprasza fanów doktora Martina Grubera na premierowe odcinki najnowszego. Co się wydarzy w nadchodzącym sezonie w tyrolskiej miejscowości Ellmau? Do doktora Grubera zgłosi się Hannes Brandt, dawny przyjaciel, któremu zmarła żona i teraz boi się, że z powodu śmiertelnej choroby straci córkę. Zrozpaczony mężczyzna prosi Martina, by pomógł w leczeniu Nathalie. Rozpoczyna się trudna walka z czasem o życie dziewczyny... Czy lekarzowi uda się postawić trafną diagnozę? Tego dowiedzą się widzowie, oglądając premierowy odcinek już 18 maja, o godz. 20:00. Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku.W poniedziałek, 18 maja w Romance TV startuje również premierowy, którego akcja toczy się w malowniczej austriackiej Styrii. Nowa seria z pewnością nie rozczaruje fanów mocnych wrażeń. Markus Kofler i jego zespół górskich ratowników znów ruszą na ratunek i bez wahania wezmą udział w najtrudniejszych misjach, aby ocalić ludzkie życie. W pierwszym odcinku drużyna Markusa wyruszy na ratunek Eliaszowi, mnichowi, który został uwięziony w jaskini przez kamienną lawinę. Na serial stacja zaprasza od poniedziałku do piątku o godz. 22:50.