Dariusz Staniak wraca do Chillizet

Łukasz Szewczyk

4 maja 2020 roku do redakcji Chillizet dołączy Dariusz Staniak. Przejmie obowiązki Urszuli Prussak, byłej dyrektor muzycznej, która rozstała się ze stacją.

Jak tłumaczy nadawca, to konsekwencja wprowadzanych zmian programowych. Od połowy stycznia br. redaktorem naczelnym stacji jest Mariusz Smolarek. W kwietniu br. do tworzonego przez niego zespołu dołączył Paweł Loroch, pełniący funkcję Brand Managera. Od maja br. za nowe muzyczne brzmienie rozgłośni odpowiedzialny będzie Dariusz Staniak, który po trzech latach przerwy wraca do Chillizet.Staniak był związany z Grupą Eurozet w latach 2008-2017. Pracował na stanowiskach szefa muzycznego i p.o. dyrektora programowego Planety FM. Następnie był dyrektorem internetowego radia Planeta.fm. W 2015 roku przeszedł do Chillizet, gdzie objął stanowisko dyrektora programowego i muzycznego stacji, a następnie redaktora naczelnego.