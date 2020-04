"Zostań w domu, gotuj z Jamiem" na antenie Kuchnia+. Proste przepisy na kwarantannę

Łukasz Szewczyk

Kuchnia+ wprowadza do ramówki nowy program kulinarny Jamiego Oliviera, który jest szybką odpowiedzią na akcję na #zostańwdomu i panującą epidemię. Niezawodny mistrz kulinarny serwuje proste przepisy na trudne czasy.

Jeden z bardziej znanych brytyjskich szefów kuchni, autor książek i kuchenny magik - Jamie Oliver, zaprasza do gotowania wszystkich, którzy zostali w domu i chcą poprawić swój nastrój pysznymi potrawami. Wyjątkowa sytuacja wymaga kreatywnych rozwiązań i sięgnięcia do domowej spiżarni. Nie potrzeba jednak wielu składników, żeby stworzyć perfekcyjne danie.W każdym odcinku Jamie pokazuje, jak przygotować dwa posiłki, które zaspokoją głód nawet największego łakomczucha. W tym przypadku prostota jest kluczem do sukcesu kulinarnego. W programie zobaczymy jak zrobić domowy chleb i makaron, a także jak z mrożonek i warzyw w puszkach stworzyć coś wyjątkowego. Dzięki Jamiemu, widzowie zapomną o nudzie w kuchni, a każdy kolejny dzień będzie niesamowitą przygodą kulinarną.. Emisja od poniedziałku do piątku.