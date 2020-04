"Yesterday", "Pełzająca śmierć", "Przemytnik" - weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Yesterday", "Pełzająca śmierć", "Przemytnik".

Premierowy weekend wrozpocznie piątkowa premiera -(17 kwietnia). W przygranicznym mieście Roubaix dochodzi do brutalnego zabójstwa, którego ofiarą pada osiemdziesięcioletnia kobieta. Śledztwo podejmuje zaprawiony w policyjnych bojach komisarz Yacoub Daoud (Roschdy Zem), a wspiera go niedoświadczony porucznik Louis Cotterel (Antoine Reinartz). Poszukiwania zabójcy wiodą stróżów prawa przez ponure zaułki miasta zmagającego się z problemem bezrobocia i wysokiej przestępczości. W kręgu podejrzanych znajdują się dwie młode sąsiadki zabitej staruszki, Claude (Léa Seydoux) i Marie Carpentier (Sara Forestier).W sobotę(18 kwietnia). Niespełniony muzyk pewnego dnia budzi się w świecie, z którego historii wymazani zostali Beatlesi. Tylko nasz bohater zdaje się pamiętać piosenki czwórki z Liverpoolu, co postanawia wykorzystać, aby wreszcie zrealizować marzenie o wielkiej sławie. Przebojowa komedia Danny'ego Boyle'a, reżysera oscarowego "Slumdoga. Milionera z ulicy".Niedzielną premierą będzie obraz(19 kwietnia). Richard, wykładowca angielskiego, któremu zostało tylko sześć miesięcy życia, nie zamierza wchodzić łagodnie do dobrej nocy. Nie, on buntuje się, gdy światło się mroczy: zmienia sposób prowadzenia zajęć ze studentami na wysoce nieortodoksyjny i brutalnie szczery. Tragikomedia, w której główną rolę odgrywa Johnny Depp, specjalista od postaci rebeliantów i ekscentryków.Niedzielną Megapremierąbędzie film(19 kwietnia). Kiedy potężny huragan uderza w miasto na Florydzie, młodziutka Haley (Kaya Scodelario) ignoruje zarządzenie dotyczące natychmiastowej ewakuacji. Dziewczyna robi wszystko, aby odnaleźć swojego ukochanego ojca Dave'a (Barry Pepper). Udaje się jej znaleźć go ciężko rannego w rodzinnym domu. Ojciec i córka zostają uwięzieni i robią wszystko, aby wyjść cało z opresji. Muszą stawić czoła nie tylko powodzi... ale też aligatorom. Film akcji z elementami horroru, który od pierwszych minut wciska widza w fotel. Specjalizujący się w kinie grozy reżyser Alexandre Aja (Wzgórza mają oczy) po mistrzowsku rozgrywa napięcie, a w swoich rolach doskonale odnajdują się Kaya Scodelario (Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara), Barry Pepper (Byliśmy żołnierzami), Morfydd Clark (Przyjaźń czy kochanie?), Ross Anderson (Niezłomny) oraz Jose Palma (Bohemian Rhapsody).Premierowy weekend na antenierozpocznie film(17 kwietnia). Manuel (Antonio de la Torre) jest wpływową postacią lokalnych władz. Zdeterminowany robi wszystko, aby zaistnieć na szczeblu ogólnokrajowej polityki. Pewnego dnia jednak jego idealne życie rozpada się na kawałki, kiedy wychodzi na jaw, że razem ze swoim partyjnym kolegą Paco (Nacho Fresneda) zaangażowany był w działalność korupcyjną. Media zaczynają informować o skali nadużyć, a przedstawiciele partii próbują wyciszyć skandal. Paco wychodzi z kryzysu bez szwanku, a Manuel staje się kozłem ofiarnym. Zdyskredytowany w oczach opinii publicznej i zdradzony przez przyjaciół szuka sposobu, aby wrócić do gry. Dobrze skonstruowany hiszpański thriller polityczny.W sobotę na antenie Cinemax 2(18 kwietnia). Dana (Judith State) i Artur (Cristian Popa), para po czterdziestce, są małżeństwem od blisko dekady. Należą do tych ludzi, których społeczeństwo, rodzina i znajomi kochają jako parę, a nie jednostki. Niemniej jednak w ich związku nie układa się najlepiej. Kluczowa dla nich staje się pełna wątpliwości, odkrywania rozbieżnych potrzeb oraz zmagań z wewnętrznymi demonami doba w Bukareszcie. W końcu para uświadamia sobie, że paradoksalnie rozstanie jest dla nich szansą na danie sobie największego dowodu miłości. Rumuńskie kino obyczajowe przedstawiające parę na życiowym zakręcie. Obraz pokazuje kluczowe dla ich związku 24 godziny, kiedy to małżonkowie decydują się na separację.W niedzielę na antenie Cinemax(19 kwietnia). Earl Stone (Clint Eastwood) jest samotnym mężczyzną po osiemdziesiątce, który nie ma grosza przy duszy i stoi właśnie w obliczu bankructwa swojej firmy. Niespodziewanie otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie prowadzenia samochodu. Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Co więcej, świetnie radzi sobie w nowej roli, a wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w szybkim tempie. Tymczasem mężczyzną zaczyna się interesować znany ze swej determinacji agent Colin Bates (Bradley Cooper)...Kryminał w reżyserii utytułowanego weterana Clinta Eastwooda.Z kolei w Cinemax2(19 kwietnia). Edu (Gonzálo Fernández) jest młodym muzykiem, który porzuca na chwilę swoje monotonne życie w ponurym Londynie, aby powrócić do rodzinnego miasta w Hiszpanii na ślub brata. Po latach nieobecności czuje się bardzo dziwnie wśród rodziny i starych przyjaciół. Z czasem jednak to mija. Tym bardziej, że chłopak spotyka tam dziewczynę swojego najlepszego przyjaciela Alicię (Charlotte Vega), w której od zawsze sekretnie się kochał... Komedia romantyczna pokazująca żyjącego w stolicy Anglii młodego Hiszpana, który wraca w rodzinne strony na wesele brata.