Korki.TV w Telewizji Metro. Startuje nowy projekt edukacyjny z lekcjami dla maturzystów

W najbliższych tygodniach telewizja Metro wyemituje cykl lekcji telewizyjnych wspierających uczniów szkół średnich w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Współorganizatorem projektu jest inicjatywa społeczna W.I.E.M.

W środę (22 kwietnia 2020 roku) wystartuje projekt "Korki.tv", w ramach którego od poniedziałku do piątku na antenie telewizji Metro emitowane będą ogólnodostępne lekcje dla uczniów szkół średnich. Audycje będą emitowane przez cztery kolejne tygodnie i pomogą młodzieży w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.- mówi Maciej Świerzawski, szef kanału Metro., żeby nie kolidować z lekcjami prowadzonymi przez nauczycieli w ramach zdalnej edukacji realizowanej przez szkoły. Podzielone zostaną na trzy bloki przedmiotowe. Pierwszy, trwający od godz. 11:30 do 12:00, będzie poświęcony powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki, zaraz po nim, od godziny 12:00 do 12:30, dostępne będą głównie lekcje języka polskiego. W skład ostatniego bloku przedmiotowego, od godz. 12:30 do 13:00, wejdą biologia, chemia, historia lub język angielski. Powtórka audycji następnego dnia o godzinie 9:00.- mówi Oktawia Gorzeńska, członek inicjatywy społecznej "Wiedza. Innowacja. Edukacja. Motywacja". Założyciele W.I.E.M. angażują się w wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. w rozpoczęcie emisji lekcji w telewizji Metro.Materiały dla uczniów opracowywane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowy plan zajęć aktualizowany jest na stronie i profilu społecznościowym telewizji Metro. Wszystkie odcinki "Korki.tv" dostępne będą również bezpłatnie w serwisie internetowym Player.- wyjaśnia Anna Rzepa z W.I.E.M.Ogólnopolska telewizja Metro, na której emitowane będzie pasmo "Korki.tv" dostępna jest na multipleksie MUX 8 cyfrowej telewizji naziemnej. Kanał jest również dostępny w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych.