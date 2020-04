Kreatywna kwarantanna. Słuchacze Radia Złote Przeboje w teledysku "Mój jest ten kawałek podłogi" (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Mój jest ten kawałek podłogi" to piosenka, którą w specjalnym głosowaniu internauci i fani Radia Złote Przeboje uznali za najlepiej pasującą do sytuacji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy.

Premiera wyjątkowego teledysku Radia Złote Przeboje i jego słuchaczy do piosenki "Mój jest ten kawałek podłogi"Wyłoniony w plebiscycie utwór został odśpiewany przez słuchaczy, a fragmenty ich domowych nagrań trafiły do niezwykłego teledysku w ramach akcji pod hasłem #zostanwdomu. Materiał wideo można zobaczyć na zloteprzeboje.pl oraz na profilu stacji na Facebooku i na platformie YouTube.Od połowy aż do końca marca 2020 roku na zloteprzeboje.pl trwał plebiscyt na piosenkę, która z przymrużeniem oka opisywałaby obecną sytuację wielu Polaków, czyli ograniczenia życia codziennego do czterech ścian.Słuchacze, biorąc udział w akcji #zostanwdomu, zdecydowaną większością głosów wybrali piosenkę doskonalę im znaną z anteny Radia Złote Przeboje - "Mój jest ten kawałek podłogi" zespołu Mr. Zoob.W następnej kolejności utwór ten zaśpiewali na swoich balkonach, tarasach i parapetach. Niektórzy wystąpili solo, inni zaśpiewali ze swoimi dziećmi. Byli tacy, którzy śpiewali a cappella, ale też i tacy, którzy akompaniowali sobie gitarami lub profesjonalnym podkładem karaoke. Najbardziej kreatywni zmienili tekst piosenki i przebierali się do nagrań.Z filmów nadesłanych przez słuchaczy Radia Złote Przeboje powstał wyjątkowy teledysk. Jego premiera miała miejsce dziś - w poniedziałek, 20 kwietnia br. na stronie internetowej zloteprzeboje.pl. Materiał wideo jest także dostępny na Facebookowym profilu stacji i na platformie YouTube.O teledysku i całej akcji #zostanwdomu można też usłyszeć na antenie rozgłośni, a jej prowadzący zachęcają wszystkich wszystkich do obejrzenia niezwykłego teledysku.