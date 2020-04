Piłkarze Ekstraklasy powalczą na wirtualnych boiskach. Startuje e-turniej w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

Szesnastu piłkarzy reprezentujących wszystkie kluby Ekstraklasy zmierzy się w Canal+ Ekstraklasa Cup - turnieju rozgrywanym w grze FIFA20.

CANAL+ Ekstraklasa Cup 2020 - grupy

Ostatni mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy rozegrano 9 marca i od tego momentu kibice z niecierpliwością czekają na wznowienie rozgrywek. Aby wypełnić lukę po zawieszonej z powodu epidemii koronawirusa lidze, Platforma Canal+ wraz z PKO BP Ekstraklasą i partnerami organizuje wirtualne zmagania. Piłkarze szesnastu klubów rywalizować będą w turnieju z podziałem na cztery grupy. W każdej z nich wystąpią cztery kluby, a zawodnicy w ramach mini-drabinki pucharowej rozegrają między sobą po jednym meczu oraz mecze w "finale grupy" oraz o 3. miejsce. Awans uzyska dwóch graczy. Ośmiu najlepszych utworzy drabinkę pucharową, w której rywalizacja toczyć się będzie w systemie mecz-rewanż.Tego dnia o godzinie 21:00 stacja pokaże starcie Legii Warszawa z Łódzkim Klubem Sportowym i Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Barwy "Wojskowych" reprezentować będzie Maciej Rosołek, "Rycerzy Wiosny" Dominik Budzyński, a zawodników z Podlasia i Górnego Śląska - kolejno - Bartosz Bida i Daniel Ściślak. W następnych meczach do pojedynków staną zwycięzcy ze zwycięzcami i przegrani z przegranymi czwartkowych spotkań. Zapowiedzi kolejnych starć znaleźć będzie można w social mediach CANAL+, Ekstraklasy i klubów.Canal+ Sport fazę grupową pokażew dniach 23, 24, 25 i 30 kwietnia, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 i 16 maja. Program podsumowujący daną kolejkę zostanie wyemitowany o tej samej porze w niedzielę: 26 kwietnia, 3, 10 i 17 maja. Cztery dni później - również w systemie od czwartku do soboty z magazynem w niedzielę - rozpocznie się faza pucharowa turnieju.Popisy piłkarzy na wirtualnej murawie komentować będą dziennikarze CANAL+ SPORT, m.in. Krzysztof Marciniak, Grzegorz Mielcarski, Przemysław Pełka, Tomasz Wieszczycki, Marcin Rosłoń, czy Kazimierz Węgrzyn, a towarzyszyć im będzie Adrian "Kamyk" Kamiński - gracz FIFA 20 z bogatym doświadczeniem w relacjonowaniu meczów online. W studiu Bartosz Ignacik przeprowadzi wywiady z piłkarzami, a eksperci przeanalizują ich szanse oraz dotychczasową postawę.Dzień po emisji każdego odcinka skróty spotkań będzie można zobaczyć w social mediach Ekstraklasy oraz klubów. Pojawią się one również we wspomnianym, cotygodniowym magazynie emitowanym w niedziele o 21:00 na antenie Canal+ Sport.Wirtualne turnieje z udziałem piłkarzy organizowane są w okresie kwarantanny również przez inne ligi zagraniczne - m.in. La Liga, Premier League, Bundesligę i MLS.Turniej Canal+ Ekstraklasa Cup , jest w pełni realizowany przez ESL Gaming Polska przy współpracy z agencją Lagardere Sports.