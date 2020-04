Maratony "Cały tydzień..." z ulubionymi programami TTV

Łukasz Szewczyk

W ramach tygodniowych maratonów TTV przypomni swoje największe hity. Od poniedziałku do niedzieli o godz. 20:00 widzowie będą mogli obejrzeć odcinki swoich ulubionych programów - m.in. "Gogglebox. Przed telewizorem", "Królowe życia", "Down the road. Zespół w trasie", czy "Kanapowcy".

W pierwszym tygodniu, od 20 do 26 kwietnia, w ramach akcji "Cały tydzień... w dobrym towarzystwie" wyemitowane zostaną codziennie o godz. 20:00 dwa odcinki hitu stacji, programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Od kolejnego poniedziałku, tygodniowy maraton rozpoczną "Królowe życia". Widzowie podczas "Całego tygodnia... na wariackich papierach" będą mogli przypomnieć sobie wydarzenia, które w minionej serii wydarzyły się w życiu bohaterów.Z kolei od 4 do 9 maja pod hasłem "Całego tygodnia... wśród przyjaciół" fanów programu "Down the road. Zespół w trasie" czeka podróż Przemka Kossakowskiego i jego nowych znajomych, którzy z odcinka na odcinek pierwszego sezonu cieszyli się coraz większą popularnością i sympatią widzów. Tydzień później zgodnie z dewizą "Cały tydzień... wyciskamy" wyemitowani zostaną "Kanapowcy", kolejna z nowości wiosennej ramówki stacji.Podczas "Całego tygodnia... na zakupach", który na antenie TTV trwać będzie od 18 do 24 maja, widzowie przypomną sobie najciekawsze gadżety i ich wyjątkowych twórców, którzy zaprezentowali się na scenie programu "Kto to kupi?". Na finał stacja przygotowała "Cały tydzień... z cudzą żoną", czyli serię z odcinkami "Zamiany żon".Ramówka:• 20.04 do 26.04 - "Cały tydzień... w dobrym towarzystwie" (Gogglebox. Przed telewizorem, poniedziałek - piątek po 2 odcinki, weekend - 1 odcinek, godz. 20:00)• 27.04 do 03.05 - "Cały tydzień... na wariackich papierach" (Królowe życia, 2 odcinki, godz. 20:00)• 04.05 do 09.05 - "Cały tydzień... wśród przyjaciół" (Down the Road. Zespół w trasie, 2 odcinki, godz. 20:00)• 18.05 do 24.05 - "Cały tydzień... na zakupach" (Kto to kupi? 1 odcinek, godz. 20:00)• 25.05 do 31.05 - "Cały tydzień... z cudzą żoną" (Zamiana żon, 1 odcinek, godz. 20:00)Jednocześnie na antenie stacji nie zabraknie również kontynuacji programów z wiosennej oferty programowej. Premierowe odcinki "Gogglebox. Przed telewizorem", "Królowych życia", "Down the road. Zespół w trasie", "Kanapowców", "Kto to kupi?" oraz "Zamiany żon" emitowane będą bez zmian, zgodnie z zaplanowaną ramówką.