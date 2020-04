Koronawirus zmienia "Lato z Radiem". Wirtualne koncerty i podróże po Polsce

Łukasz Szewczyk

Tegoroczne "Lato z Radiem" na antenie radiowej Jedynki na będzie rodzinne, pozytywne, tętniące życiem i muzyką, będą koncerty i spotkania na żywo z artystami i słuchaczami

- mówi Agnieszka Kamińska, prezes i redaktor naczelna Polskiego Radia. -Co tydzień w czasie wakacji na antenie Jedynki, stronie latozradiem.pl i w social mediach z kameralnego Studia im. W. Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia transmitowane będą koncerty popularnych polskich artystów. -- mówi Marcin Kusy, dyrektor i szef muzyczny Programu 1 Polskiego Radia. -- zapowiada. Koncertom towarzyszyć będą spotkania z artystami transmitowane zarówno na antenie Jedynki, jak i w internecie. Dzięki multimedialnej obsłudze wydarzeń, będzie można - jak podczas spotkań na żywo - zadawać pytania ulubionym artystom. Jedynka zapowiada wiele muzycznych wzruszeń i zaskoczeń, ale także wspomnień z przebogatej historii "Lata z Radiem".Dziennikarze Jedynki w ramach akcji Polskiego Radiazaplanowali w codziennych audycjach "Lata z Radiem" (godz. 9.00-12.00) relacje na żywo z najciekawszych turystycznie, historycznie i kulturowo miejsc w całej Polsce, spotkania z cenionymi i lubianymi postaciami, z osobami w szczególny sposób angażującymi się w życie lokalnych społeczności, przedstawią fascynujące losy cichych bohaterów zmieniających rzeczywistość wokół siebie. Prowadzący "Lato z Radiem" zaproszą słuchaczy do polecania pięknych miejsc w naszym kraju i opowiadania o nich nie tylko na antenie, ale także poprzez przesyłanie zdjęć i filmików, które prezentowane będą w internecie. Relacje z wyjazdów ekipy Jedynki do niektórych z nich także można będzie śledzić na stronie latozradiem.pl oraz w mediach społecznościowych. -h - zapowiada Roman Czejarek, jeden ze współtwórców "Lata z Radiem". -- dodaje.Jedynka zaproponuje takżez atrakcyjnymi nagrodami nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. W ubiegłym roku we wszystkich miastach, gdzie gościł, najmłodsi pokochali ćwiczenia i zawody sportowe prowadzone na świeżym powietrzu przez prowadzącą w Jedynce audycjęAleksandrę Żelazo. W czasie nadchodzących wakacji dzieci mogą liczyć na bicie rekordów w kolejnych konkurencjach i inne ciekawe propozycje zabaw sportowych - proponowanych jednak za pośrednictwem internetu.Dzięki stałemu rozwojowi możliwości multimedialnych Polskiego Radia, możliwe będzie łączenie się z grupami słuchaczy, organizowanie "wspólnego oglądania", zapraszanie do niego znajomych - czyli to, co dla "Lata z Radiem" najważniejsze: budowanie poczucia wspólnoty, promowanie rodzinnego spędzania czasu, doskonała rozrywka przy najlepszej polskiej muzyce.