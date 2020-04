Eleven Sports pokaże The Digital Swiss 5 z udziałem Michała Kwiatkowskiego

Łukasz Szewczyk

Od środy (22 kwietnia) do niedzieli (26 kwietnia 2020 roku_ w ELEVEN SPORTS będzie można oglądać na żywo gwiazdy światowego kolarstwa rywalizujące w The Digital Swiss 5, wirtualnym odpowiedniku wyścigu Tour de Suisse. Udział weźmie w nim polska grupa CCC Team, a wśród zgłoszonych zawodników jest także Michał Kwiatkowski z Team Ineos.

The Digital Swiss 5 jest odpowiedzią środowiska kolarskiego na odwołanie prestiżowego wyścigu Tour de Suisse z powodu pandemii koronawirusa. By zapewnić kolarzom i kibicom emocje i rywalizację na najwyższym poziomie, organizatorzy Tour de Suisse wspólnie z firmą Velon i platformą Rouvy Indoor Cycling Reality, stworzyli wirtualne zawody, w których udział weźmie dziewiętnaście zespołów. Szesnaście, w tym polski CCC Team, to reprezentanci elitarnego UCI World Tour.W każdym z pięciu etapów wystąpią drużyny złożone z trzech zawodników, przy czym zespoły mogą dokonywać zmian w składach przed kolejnymi dniami rywalizacji. Tło stanowić będą nagrania wideo trasy, po której ścigają się uczestnicy Tour de Suisse. Kolarze będą poruszali się po niej wirtualnie na rowerach zaprojektowanych tak, by jak najdokładniej oddać rzeczywisty przebieg walki na szosie.Wśród zawodników zgłoszonych do The Digital Swiss 5 nie brakuje międzynarodowych gwiazd. Największą jest reprezentujący grupę Trek-Segafredo Vincenzo Nibali, jeden z zaledwie siedmiu kolarzy w historii, którzy mają na koncie zwycięstwa w trzech wielkich tourach (Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a España). W składzie Team Ineos jest Michał Kwiatkowski, mistrz świata z 2014 roku. Udział w rywalizacji weźmie także polski zespół CCC Team z takimi zawodnikami jak Greg Van Avermaet, aktualny mistrz olimpijski i Simon Geschke, zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de Pologne 2019.The Digital Swiss 5 to kolejna propozycja Eleven Sports związana z e-sportem. Stacja transmituje również F1 ESPORTS VIRTUAL GRAND PRIX z udziałem gwiazd elitarnej Formula 1 oraz rozgrywki Bundesliga Home Challenge, w których uczestniczą piłkarze ligi niemieckiej.Plan transmisji The Digital Swiss 5 w ELEVEN SPORTS:Środa (22 kwietnia):• godz. 17:15 - 1 etap (Eleven Sports 1)Czwartek (23 kwietnia)• godz. 17:15 - 2 etap (Eleven Sports 1)Piątek (24 kwietnia):• godz. 17:15 - 3 etap (Eleven Sports 1)Sobota (25 kwietnia):• godz. 17:15 - 4 etap, (Eleven Sports 2)Niedziela (26 kwietnia):• godz. 17:15 - 5 etap (Eleven Sports 2)