TTV zrealizuje specjalny odcinek "Down the road. Zespół w domu" na #zostańwdomu

Łukasz Szewczyk

Stacja TTV podjęła decyzję o zrealizowaniu dodatkowego, 13. odcinka - serii "Down the road. Zespół w domu: "Mnóstwo pozytywnych reakcji"

"Down the road. Zespół w trasie" to program, w którym Przemek Kossakowski razem z szóstką osób z zespołem Downa wyruszył w podróż dookoła Europy. Powodzenie projektu skłoniło stację do wyprodukowania na zakończenie serii dodatkowego odcinka, który wyemitowany zostanie pod nazwą "Down the road. Zespół w domu"- komentuje Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV.Przemek Kossakowski będzie łączył się z bohaterami i ich rodzicami za pomocą wideokonferencji. Sprawdzi, jak oceniają oni udział w programie oraz to, czy coś w ich życiu uległo zmianom po powrocie.Premierowe odcinki "Down the road. Zespół w trasie" można oglądać w każdą niedzielę o godz. 22:05 na antenie TTV. Dodatkowy odcinekDodatkowo. Stacja wyemituje w każdy poniedziałek o godz. 21:30 po 2 odcinki hitu TTV.