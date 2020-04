Komediówka z TNT. Filmowa majówka z komediami w gwiazdorskiej obsadzie

Łukasz Szewczyk

Podczas zbliżającej się majówki widzowie TNT będą mogli obejrzeć wybór kultowych filmów komediowych w gwiazdorskiej obsadzie. Od 1 do 3 maja 2020 roku stacja wyemituje znane produkcje rozbawiające do łez. Wśród wielu tytułów znajdą się m.in. "Głupi i głupszy", "Simpsonowie: Wersja kinowa" czy "Straszny film".

"Komediówka" to wybór najlepszych komediowych produkcji filmowych, które prezentowane będą niemal bez przerwy. Przed widzami znane i lubiane produkcje, które od lat poprawiają nastrój i wywołują uśmiech. Wśród wielu propozycji znajdzie się m.in. kinowa wersja znanych "Simpsonów", zabawny duet kumpli z "Głupi i głupszy", a nawet "Mała Miss". Fani "Strasznego filmu" będą mogli obejrzeć obie części tej znanej produkcji, a dla miłośników klasyki TNT przygotowało m.in. przewrotną komedię z Dustinem Hoffmanem "Tootsie" czy kolejne odsłony "Zabójczej broni" z Melem Gibsonem.Wśród wybranych pozycji warto zwrócić uwagę m.in. na film, który opowiada o podróży pełnej przygód z udziałem dwójki przyjaciół. Lloyd Christmas (Jim Carrey) oraz jego współlokator, Harry (Jeff Daniels) wyruszają w poszukiwaniu kobiety, w której zakochał się jeden z nich. Mają ku temu ważny pretekst - gdy główny bohater pracujący jako kierowca limuzyny odwoził swoją wybrankę na lotnisko zauważył, że zapomniała zabrać ze sobą tajemniczej teczki. Przyjaciele chcą zwrócić jej zgubę i dać losowi szansę, by połączył tę parę.Rodzinyz pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Choć są z pozoru bardzo standardowi, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niezdarny Homer, Merge - jego troskliwa żona oraz trójka dzieciaków potrafią rozbawić największego ponuraka. W kinowej wersji animowanego serialu, miasteczku bohaterów grozić będzie spore niebezpieczeństwo. Spowoduje je sam Homer - całe to zamieszanie sprawi, że rodzina nie tylko będzie zmuszona uciekać ze swojego domu przed żądnymi zemsty mieszkańcami swojej miejscowości, ale także będzie się starała wyprowadzić miasto z tarapatów.W kolejnej propozycji,główny bohater - Michael Dorsey (Dustin Hoffman) jest aktorem, który intensywnie poszukuje pracy i kolejnej roli. Jest jednak absolutnym perfekcjonistą o trudnym charakterze - być może właśnie przez to od długiego czasu nie otrzymuje jednak żadnego angażu. Niespodziewanie jego agent wpada na bardzo odważny pomysł. Dorsey idzie na przesłuchania w przebraniu kobiety i otrzymuję jedną z głównych ról w popularnej operze mydlanej. Grana przez niego bohaterka - Dorothy Michaels zyskuje sławę. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki aktor nie zakochuje się w koleżance z planu...Klasyką komediowego gatunku jest także, w którym wielu krytyków widzi parodię znanych horrorów. Film opowiada o grupie nastolatków, którą nęka seryjny morderca w charakterystycznej, białej masce. Jedynie tajemniczy przestępca zna ich mroczną tajemnicę jaką jest śmiertelny wypadek spowodowany przez licealistów podczas poprzedniego Halloween. Produkcja umiejętnie miesza konwencje i gatunki oraz wyśmiewa banalne zabiegi filmowych twórców. Pełna jest charakterystycznego, czarnego humoru, który przypadnie do gustu nie tylko znawcom kina, którzy będą potrafili trafnie odszukać odniesienia do poszczególnych produkcji, ale także tym, którzy poszukują dobrej rozrywki.