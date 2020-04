Rock Radio ze słuchaczami i Lady Pank w nowej wersji "Kryzysowej narzeczonej" (wideo)

Łukasz Szewczyk

W ramach akcji #Zostanwdomu z Rock Radiem powstała specjalna wersja piosenki "Kryzysowa Narzeczona" zespołu Lady Pank. Nagrali ją słuchacze stacji wraz z Janem Borysewiczem.

Do 10 kwietnia 2020 roku słuchacze Rock Radia przesyłali do redakcji swoje wersje "Kryzysowej narzeczonej".- mówi Małgorzata Kierat, szefowa anteny Rock Radia.Premiera specjalnej wersji "Kryzysowej narzeczonej" miała miejsce na antenie Rock Radia - w programie "Powstanie Rock Radia" po godz. 10:00. Nagranie możne też już zobaczyć w internecie:Redakcja stacji planuje kontynuację akcji i wkrótce zaprosi słuchaczy do wspólnego zaśpiewania kolejnych klasyków rocka.