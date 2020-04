Seria "Balcony Stories". Nowy format na antenach MTV i Comedy Central

Łukasz Szewczyk

Od 22 kwietnia 2020 roku na kanałach ViacomCBS rusza nowy format wideo - krótkie klipy ilustrujące pozytywne emocje, które towarzyszą ludziom w domach, w tych trudnych czasach.

Seria "Balcony Stories" jest emitowana na antenach z portfolio ViacomCBS oraz na platformach cyfrowych w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. W Polsce materiały wideo zobaczymy m.in. na MTV Polska, Comedy Central oraz VH1.- mówi Raffaele Annecchino, prezes ViacomCBS Networks EMEAA.Format jest produkowany w 27 językach i będzie nadawany w 130 krajach i na 100 kanałach od poniedziałku do piątku, codziennie po cztery odcinki. Najlepsze treści z tygodnia będą również emitowane w każdą sobotę w specjalnej rozszerzonej edycji. Wybrane treści nadsyłane przez widzów będą wykorzystywane do emisji na całym świecie - to oznacza, że materiały polskich fanów mają szansę być zobaczone we wszystkich 130 krajach.Produkcja powstaje we współpracy z Fremantle i wykorzystuje treści tworzone przez widzów.