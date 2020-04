"Angry Birds 2", "Na ringu z rodziną", "Oszustki", "Zła edukacja", nowe seriale - maj w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Tajemnica anioła", "Zła edukacja", "Na ringu z rodziną", "Angry Birds 2: Film" oraz "Oszustki" - - to główne premiery filmowe maja na antenie HBO. W ramówce wysyp serialowych premier.

"Oszustki" / Fot. materiały prasowe

W maju 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(3 maja) - od lat pogrążona w żałobie kobieta zaczyna myśleć, że jej córka nadal może żyć. Yvonne Strahovski w jednej z głównych ról(10 maja) - oparta na faktach czarna komedia HBO śledząca losy kuratora oświaty, który stał za największą w historii Ameryki finansową malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów.(17 maja) - oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE(24 maja) - druga część przygód bohaterów Angry Birds - niezwykle popularnej gry na komórki, która podbiła serca milionów(31 maja) - Anne Hathaway i Rebel Wilson jako dwie oszustki, które polują na tego samego piekielnie bogatego geniusza komputerowegoWśród pozostałych premier m.in.(14 maja) - inteligentna twórczyni krzyżówek po raz kolejny angażuje się w śledztwo policyjne, aby tym razem odszukać zabójcę popularnego magika;(22 maja) - Taylor Schilling w roli matki, którą coraz bardziej zaczyna martwić zachowanie ośmioletniego syna.Maj na antenie HBO to także premiery dokumentalne.(7 maja) - film dokumentalny opowiadający historię rumuńskiej gimnastyczki Andreei Răducan, która próbuje odzyskać odebrany jej za doping medal olimpijski. Z kolei(14 maja) to dokument HBO będący kroniką szeroko zakrojonego i bezprecedensowego, trwającego dwa lata śledztwa FBI dotyczącego korupcji w koszykarskim światku szkół wyższych w USASerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 1 maja w HBO) - miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, która walczyła z feminizmem drugiej fali.(od 7 maja w HBO) - serial dokumentalny przedstawiający okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po latach(od 11 maja w HBO) - Mark Ruffalo w podwójnej roli w miniserialu przedstawiającym zmagania z losem dwóch braci bliźniaków. Ekranizacja wielokrotnie nagradzanej powieści o tym samym tytule.(od 12 maja w HBO) - historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność(od 15 maja w HBO3) - serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.(od 22 maja w HBO3) - serial HBO o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle(od 22 maja w HBO) - po wyjściu z więzienia utalentowana złodziejka zmuszona jest wrócić do swojej nielegalnej profesji. Carla Gugino w roli głównej(od 31 maja w HBO3) - trzeci sezon serialu o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove - miasteczku będącym niegdyś domem dla syren.W maju 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Szkoła melanżu" (3 maja), "Nie do pokochania" (6 maja), "Wężowe wzgórza" (10 maja), "Jak łodzie" (11 maja), "Player One" (17 maja), "Słońce też jest gwiazdą" (24 maja), "Zabójczy romans" (29 maja), "Pierwszy król" (30 maja) oraz "Na pożegnanie" (31 maja)Premierą Cinemax będzie także(od 30 maja). Jest to trzyczęściowy thriller z Kitem Haringtonem w roli głównej. Opowieść o kulisach spisku prochowego, który miał doprowadzić do zabicia króla Anglii i Szkocji Jakuba I Stuarta (emisja pierwszego odcinka 30 maja, kolejne w soboty, Cinemax)Z koleipokaże takie premiery jak: "Rdza" (2 maja), "Czarne popioły" (3 maja), "Ptasi śpiew" (9 maja), "Luz" (10 maja), "Aurora" (17 maja), "Piosenka bez tytułu" (23 maja), "Historia Lizy" (24 maja), "Kinooperator" (30 maja) oraz "Niewidoczni" (31 maja).