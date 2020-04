Nowe przygody kultowych bohaterów. "Tom i Jerry" znowu w akcji na antenie Boomeranga

Łukasz Szewczyk

Ten zwariowany duet znany jest widzom na całym świecie już od wielu lat, a mimo to wciąż potrafi zaskakiwać i bawić do łez. Od 4 maja codziennie na antenie Boomeranga będzie można oglądać najnowsze przygody Toma i Jerry'ego, którzy jak zwykle oddają się zabawnym gonitwom i ładują się w niezłe tarapaty

Tej dwójki zdecydowanie nie trzeba nikomu przedstawiać! Tom jest sporych rozmiarów niebieskim kotem i większość swojego życia spędza na szaleńczych gonitwach za sprytną i zwinną myszą - Jerrym. Nowe odcinki tego kultowego serialu to jeszcze więcej przygód dla fanów tej dwójki, która dostarcza widzom znakomitej komediowej rozrywki.W nowych epizodach czwartego sezonu bohaterowie znajdą się w różnych, niespotykanych dotąd miejscach i wpadną w kolejne tarapaty. Ich przygody pokazują, że to nie w rywalizacji, a współpracy kryje się największa siła. Dołącz do ich zabawy w kotka i myszkę, a także zobacz co tym razem zbroją te wesołe futrzaki.Premiera kolejnych odcinków czwartego sezonu "Tom i Jerry Show" w poniedziałek 4 maja o 17:00. Emisja codziennie o 17:00 na antenie Boomeranga.