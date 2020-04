Specjalna seria "Hotel Paradise - Powrót z Raju" w TVN7

Łukasz Szewczyk

Po emisji pierwszej edycji "Hotelu Paradise" stacja przygotowała niespodziankę dla fanów formatu. Widzowie TVN7 będą mogli zobaczyć jak potoczyły się losy uczestników programu po powrocie do Polski, w specjalnym programie "Hotel Paradise - Powrót z Raju".

Właśnie dobiegła końca pierwsza polska edycja "Hotelu Paradise". W finałowym odcinku spotkały się dwie pary - Martyna i Blondino oraz Marietta i Chris. To pozostali uczestnicy programu zdecydowali, że parą która stanie przed Klaudią El Dursi na Rajskiej Ścieżce i sprawdzi swoją lojalność w walce o 100 tys. złotych będzie Marietta i Chris. Każde z nich mogło wygrać pieniądze tylko dla siebie - wystarczyło w odpowiednim momencie rozbić złotą kulę. Oboje zdecydowali jednak inaczej i spotkali się na polu oznaczonym kwotą 100 tys. złotych.Jak wygląda ich życie po powrocie do Polski? Czy to jedyny związek, który przetrwał po programie? Jak potoczyły się losy pozostałych uczestników? Czy są sprawy, które działy się w Hotelu Paradise, a wciąż nie zostały załatwione? Na te i wiele innych pytań widzowie poznają odpowiedzi w programie "Hotel Paradise - Powrót z Raju".W 12 odcinkach specjalnych pojawią się najlepsze i najbardziej emocjonujące momenty całego sezonu, a sami mieszkańcy Hotelu będą mieli okazję się do nich odnieść i skomentować. Podobnie jak na Bali, także tutaj nie zabraknie spotkań przy Puszcze Pandory, jak również ciekawych zadań oraz wyzwań. Całość zostanie zrealizowana online z domów naszych uczestników."Hotel Paradise - Powrót z Raju" emisja od 28 kwietnia, od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na antenie TVN7.