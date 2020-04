Łukasz Szewczyk

Specjalny cykl dokumentalny z okazji Dnia Ziemi na antenie Planete+

Światowy Dzień Ziemi to doskonały moment aby na chwilę się zatrzymać i dostrzec, jak niesamowitym miejscem jest nasza planeta. Co raz częściej zauważamy jak ważne jest to, co robimy i jak duży ma to wpływ na losy miejsca w którym żyjemy. Warto o tym pamiętać i 22 kwietnia spędzić wieczór z Planete+ podziwiając jedyny w swoim rodzaju świat roślin i zwierząt w cyklu Cuda naszej planety.

Fot. materiały prasowe