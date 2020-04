Kultowy serial kryminalny "Glina" w Kino Polska

Łukasz Szewczyk

Brutalne zbrodnie stolicy, samotność uczciwego gliniarza i niepokojąca atmosfera potęgowana przez wspaniałą muzykę Michała Lorenca. W maju 2020 roku telewizja Kino Polska rozpocznie emisję serialu "Glina" Władysława Pasikowskiego, który do dziś uchodzi za jedną z najlepszych polskich produkcji kryminalnych.

Głównymi bohaterami serialu są nadkomisarz stołecznego wydziału zabójstw Andrzej Gajewski (Jerzy Radziwiłowicz) oraz... najbardziej brutalne zbrodnie stolicy. Nadkomisarz Gajewski to uczciwy "Glina", który nigdy się nie skundlił. Idealista, który poświęcił życie pracy i romantyk żyjący w skórze cynika. W rozwiązywaniu spraw kryminalnych pomagają mu świeżo upieczony absolwent szkoły policyjnej - podkomisarz Banaś (Maciej Stuhr) oraz komisarz Jerzy Pawlak (Robert Gonera), kolejny oddany pracy samotnik, nie potrafiący uporać się z własnym życiem.Mocną stroną "Gliny" są pogłębione psychologicznie postaci. Serial nie skupia się jedynie na policyjnych śledztwach, ale przybliża również prywatne życie głównych bohaterów. Opowiada o miłości, samotności, przyjaźni, pokazuje koszty uprawiania tego trudnego zawodu. "Glina" to nie tylko wspaniałe kreacje czołowych polskich aktorów, mądry scenariusz i świetna reżyseria, ale i rewelacyjna, potęgująca atmosferę ciągłego niepokoju muzyka Michała Lorenca. Ten polski kompozytor stworzył w tym przypadku jedną ze swoich najlepszych filmowych ścieżek dźwiękowych.Serial "Glina" zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród polskich widzów i do dziś uchodzi za jedną z najlepszych rodzimych produkcji kryminalnych. W 2005 roku był nominowany do Telekamery Tele Tygodnia w kategorii Najlepszy serial. Kino Polska wyemituje dwa sezony tej produkcji.