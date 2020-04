TVP szuka ciekawych scenariuszy na seriale i filmy

Łukasz Szewczyk

Ogłoszony przez Telewizję Polską, otwarty konkurs scenariuszowy składa się z dwóch edycji - serialowej i filmowej. "OdNowa" to propozycja adresowana do osób, które zawodowo lub amatorsko piszą scenariusze. Zwycięskie projekty ukażą się na antenach TVP i w kinach.

TVP zaprasza do konkursu i współpracy młodych i utalentowanych twórców w celu wzbogacenia oferty programowej o nowe i niestandardowe propozycje filmów oraz seriali. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, mogą również spodziewać się dalszej współpracy przy rozwijaniu projektu.W edycji serialowej TVP zaprasza twórców do składania projektów w kategoriach:• telenowela codzienna popołudniowa i wieczorna,• wieczorny serial sensacyjny kontynuacyjny,• wieczorny serial sensacyjny epizodyczny,• serial obyczajowo - komediowy,• półgodzinny serial komediowy - sitcom,• serial paradokumentalny,• wieczorny serial historyczny,• weekendowy serial familijny.W edycji filmowej TVP zaprasza twórców do składania projektów w kategoriach:• film fabularny w oryginalny sposób opisujący okres stanu wojennego,• film fabularny w oryginalny sposób opisujący okres transformacji 1989 roku,• film fabularny bożonarodzeniowy z wyraźnie poprowadzonymi wątkami komediowymi,• film fabularny wielkanocny z wyraźnie poprowadzonymi wątkami komediowymi.Szczegółowe informacje, założenia oraz wymagania dotyczące poszczególnych edycji znajdują się w Regulaminach konkursu dostępnych na stronie odnowa.tvp.pl.Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.