"Wszystkie jej blizny". Premiera dokumentu Dominiki Kulczyk w TVN

TVN wyemituje film dokumentalny Dominiki Kulczyk przedstawiający walkę Belli Galhos o wolność Timoru Wschodniego i prawa kobiet. "Wszystkie jej blizny" to historia pełna cierpienia, ale i miłości. Jej życie w idealny sposób obrazuje problemy z jakimi mierzył się i nadal mierzy Timor Wschodni.

W 1975 roku, dziewięć dni po uzyskaniu niezależności od Portugalii, Timor Wschodni został zaatakowany przez Indonezję. Brutalna, trwająca 24 lata okupacja całkowicie zniszczyła kraj, a co czwarty jego mieszkaniec stracił życie. Świat odwracał wzrok, podczas gdy Timorczycy byli brutalnie mordowani, umierali z głodu, a timorskie kobiety masowo poddawano przymusowej sterylizacji.Dominika Kulczyk ze swoją fundacją dociera do Belli Galhos, która doświadczyła wszystkich cierpień związanych z okupacją. Kobieta nigdy się nie poddała i już jako nastolatka zaczęła walczyć o wolność swojego kraju. Dziś również stara się, by w jej ojczyźnie żyło się lepiej, szczególnie tym najmniej uprzywilejowanym, czyli kobietom i dzieciom. Bella odważyła się głośno mówić o przemocy w swojej rodzinie. Czerpiąc z własnego doświadczenia pomaga timorskim kobietom zrozumieć, że nie muszą poddawać się agresji w swoich domach. W rodzinnym miasteczku matki, Maubisse, prowadzi inicjatywę społeczną i szkołę Leublora Green School. Uczy lokalną ludność ekologicznego rolnictwa, dając im szansę na wyjście z ubóstwa.Projekt "Efektu Domina" został wyprodukowany w 2017 roku przez TVN na zlecenie Kulczyk Foundation. Reżyserem filmu dokumentalnego "Wszystkie jej blizny" jest Marek Kłosowicz. Został nagrodzony na 54. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago. Projekt "Efektu Domina" otrzymał Sliver Plaque Award w 2018 roku.