"Mistrzowie Motorsportu" w unikatowym filmie na antenie Motowizji

Łukasz Szewczyk

W piątek (1 maja 2020 roku) na antenie telewizji Motowizja premiera "Mistrzów Motorsportu" - unikatowy film dokumentalny, zrealizowany z okazji 70-lecia Polskiego Związku Motorowego, w którym zobaczymy najwybitniejszych polskich kierowców.

"Mistrzowie Motorsportu" to zbiór opowieści najlepszych i najbardziej utytułowanych zawodników reprezentujących nasz kraj w sportach motorowych. Robert Kubica, Krzysztof Hołowczyc, Sobiesław Zasada, Rafał Sonik, Tomasz Gollob, Rafał Sonik czy Kajetan Kajetanowicz to jedni z bohaterów dokumentu, którzy mówią o swoich karierach oraz drodze do międzynarodowych sukcesów.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji, członek i zawodnik Automobilklubu Polski.Za produkcję "Mistrzów Motorsportu" odpowiada Wojciech Majewski, legendarny dziennikarz motoryzacyjny, autor popularnego programu "Jeżdżę na prąd" oraz debiutującego na antenie Motowizji od kwietnia "Moto archiwum Wojtka Majewskiego".Kolejne emisje 4 maja o godz. 17.25, 12 maja o godz. 21.00 oraz 13 maja o godz. 17.00.