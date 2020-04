Rodzinna majówka z popularnymi baśniami świata w Romance TV

Łukasz Szewczyk

Na długi weekend majowy stacja Romance TV przygotowała wyjątkowy repertuar. Kanał pokaże aż 25 ekranizacji najpopularniejszych baśni świata. Dzięki nim, bez wychodzenia z domu, widzowie przeniosą się do krainy fantazji, gdzie dobro i miłość zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane.

1 maja, w piątkowy poranek stacja Romance TV pokaże, w których księżniczka Szecherezada stara się uratować swoje życie opowiadając okrutnemu sułtanowi hipnotyzujące opowieści. Być może w końcu z czasem stopi lodowate serce nieprzejednanego władcy. Kolejną propozycją jest baśńo królu Christophie i jego najmłodszej córce, dzięki której pojął prawdziwą wartość miłości. Z koleiorazto historie o zaklętych książętach, kobietach z charakterem, poszukiwaniach utraconego uczucia oraz dostrzeganiu piękna pod brzydką powierzchnią. Pouczający morał płynie z filmu: na przykładzie historii dumnej i zarozumiałej księżniczki, uczy szacunku do drugiego człowieka.czyto produkcje, w których nie zabraknie przygód i emocji. Natomiast woraz filmiewidzowie będą mogli doświadczyć niezwykłej siły miłości, odwagi i przyjaźni.W sobotę, 2 maja Romance TV zaprasza na dwie części baśnio czarodzieju wszech czasów, znanym z legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Tego dnia stacja pokaże aż dwie ekranizacje baśni o Kopciuszku. Pierwsza z nich to klasyczna historia miłosna znana z książki Charlesa Perraulta, natomiast drugastanowi jej uwspółcześnioną wersję z akcją osadzoną w stolicy Włoch lat 50. XX wiek. Całkiem inny baśniowy świat widzowie poznają w filmieopowiadającym o przebiegłej czarownicy, pewnym żołnierzu oraz magicznej lampie, która płonęła wiecznym niebieskim blaskiem. Jest to ekranizacji klasycznej historii Hansa Ch. Andersena zatytułowanej "Krzesiwo".W niedzielę, 3 maja widzowie Romance TV zobaczą jedną z najbardziej znanych na całym świecie historii - filmopowiada o przepięknej księżniczce i zazdrosnej o jej urodę macosze, ale niesie także ważne uniwersalne przesłanie. Godna uwagi jest również uwspółcześniona ekranizacja baśni, której akcja rozgrywa się w świecie mody i ukazuje lojalność kochających się sióstr - Rosalie i Bianci. Bohaterkami baśnisą wesołe kucharki, które ukrywają, że w rzeczywistości są wróżkami posiadającymi czarodziejskie moce.orazto wspaniałe historie o podróży w poszukiwaniu szczęścia i walce o miłość wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Kolejna pozycja programowa, której nie można pominąć, to. Tu widzowie poznają Lise, która chcąc wykonać zadanie powierzone przez króla przyjmuje pomoc tajemniczego karła, a w zamian składa mu pewną obietnicę. Piękną i wzruszającą historię prezentuje produkcja zatytułowanaopowiadająca o księżniczce Lottcie, która z obawy przed swoim ojcem ucieka z królestwa i znajduje schronienie w lesie, gdzie poznaje młodego księcia Jacoba. Z kolei dzięki produkcjiwidzowie poznają losy trójki książąt, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć koronę. Tego dnia będzie można także zobaczyć. Baśń udowadnia, że nie szata zdobi człowieka, lecz wewnętrzne piękno, które skrywa takie wartości jak dobro czy uczciwość. Oprócz tego kanał zaprezentuje filmową adaptacjęopowiadającą o losach syna biednego rolnika, który marzy o lepszym życiu i trafia... na dwór królewski. Na zakończenie dnia stacja zaprezentuje film, historie zarozumiałego księcia, który zostaje przemieniony w niedźwiedzia przez diabła i tylko prawdziwe uczucie będzie w stanie zdjąć zły czar.