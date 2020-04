Piątkowe wieczory maja z filmami akcji w TNT

Łukasz Szewczyk

"Piątki w akcji" na antenie telewizji TNT to filmowa propozycja dla fanów emocjonującego kina i świetnej fabuły. W maju pięć propozycji, które dostarczą solidnej dawki rozrywki.

Majową edycję cyklu "Piątki w akcji" rozpocznie film(1 maja) to z pozoru udane małżeństwo mieszkające w idealnym domu na przedmieściach. Okazuje się jednak, że ta dwójka wiedzie podwójne życie. Jane (Angelina Jolie) oraz John (Brad Pitt) pod przykrywką stabilnych posad realizują swoje ambicje zawodowe jako płatni mordercy. Jednak żadne z małżonków nie wie i nawet nie podejrzewa czym zajmuje się druga połówka. Para pracuje dla konkurencyjnych agencji, a ich życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy oboje dostają nowe zlecenie na zlikwidowanie siebie nawzajem. Czy któremuś z nich uda się zrealizować to zadanie?Autobus z pasażerami i bombą na pokładzie, psychopatyczny terrorysta (Dennis Hopper) żądający wysokiego okupu rywalizujący z uzdolnionym policjantem (Keanu Reeves) oraz zawrotna prędkość, której zachowanie pozwala pasażerom ujść z tej sytuacji z życiem. Z tej mieszanki musiało powstać emocjonujące widowisko! Podczas gdy zaangażowany w tę śmiertelną pułapkę policjant próbuje dostać się do środka pędzącego pojazdu, stery przejmuje odważna pasażerka (w tej roli Sandra Bullock).(8 maja) to trzymająca widzów w napięciu produkcja, której finał nie jest oczywisty aż do ostatnich minut. Czy ostatecznie życie pasażerów zostanie ocalone?(15 maja) to zaskakująca historia spokojnego człowieka. Liu Jinxi i jego żona Yu to na pozór standardowa para. Rodzina mieszka w niewielkiej wiosce i prowadzi przewidywalne życie. Pewnego dnia podczas codziennych zakupów Liu jest przypadkowym świadkiem ataku dwóch groźnych bandytów. Mężczyzna bez wahania rozpoczyna walkę z agresywnymi napastnikami i ostatecznie zabija ich. Wkrótce wychodzi na jaw, że jeden z nich był ściganym przez rząd, groźnym przestępca, a Liu zostaje narodowym bohaterem. Tymczasem zajmujący się tą sprawą detektyw Xu Baijiu odkrywa, że pozornie spokojny i przewidywalny Liu jest tak naprawdę wyśmienitym wojownikiem i skrywa wiele tajemnic...(22 maja) Major Dutch Schaeffer (Arnold Schwarzenegger) jest dowódcą prestiżowej jednostki specjalnej, która niespodziewanie otrzymuje niezwykle trudne zadanie. Żołnierze muszą uratować ważnych dyplomatów przetrzymywanych przez partyzantów mających swój obóz w Ameryce Środkowej. W trakcie zdobywania tego terenu jednostka odkrywa wstrząsające, odarte ze skóry ludzkie zwłoki. Na domiar złego atakuje ich także przerażający, kosmiczny drapieżnik, a dżungla, w której się znajdują staje się pułapką bez wyjścia. Cała jednostka desperacko próbuje unieszkodliwić tajemniczego przeciwnika z kosmosu i wydostać się z potrzasku.Z kolei(29 maja) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów Quentina Tarantino. To historia pięknej Beatrix Kiddo (Uma Thurman), która po wybudzeniu z czteroletniej śpiączki ma jeden cel: zemścić się na swoich oprawcach, którzy podczas jej ślubu zabili wszystkich jej najbliższych oraz próbowali także unicestwić ją. Bohaterka niegdyś należała do tajnej organizacji płatnych morderców, którą dowodził tytułowy Bill i ma zamiar użyć wszystkich swoich umiejętności, by pomścić swoje straty.