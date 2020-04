15 urodziny TVP Kultura. Specjalna ramówka. Premiery filmowe i muzyczne.

Łukasz Szewczyk

Piętnaście lat temu, dokładnie 24 kwietnia 2005 roku, nadawanie rozpoczął pierwszy kanał tematyczny Telewizji Polskiej - TVP Kultura. Z tej okazji, w najbliższy weekend stacja przygotowała specjalną, urodzinową ramówkę. A w niej premiery filmowe, muzyczne i teatralne.

Piątek (24 kwietnia)

Sobota (25 kwietnia)

Niedziela (26 kwietnia)

Podczas urodzinowego weekendu (od 24 do 16 kwietnia 2020 roku) widzowie TVP Kultura zobaczą m.in. nagrodzone Oscaremw reżyserii Paolo Sorrentino, wyprodukowaną przez Warszawską Operę Kameralną operęChristopha Willibalda Glucka, pierwszy odcinek nowego cyklupoświęconego polskim tańcom tradycyjnym, a także kameralny koncert Norah Jones z legendarnego londyńskiego klubu Ronnie Scott's. Miłośników polskiego kina czeka prawdziwa gratka - zrekonstruowana cyfrowo wersja kultowej "Hydrozagadki" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka.Urodzinową ramówkę TVP Kultura rozpocznie od przypomnienia programu(godz. 18.00), którego gościem będzie. Następnie premiera pierwszego odcinek nowego dziesięcioodcinkowego cyklu(godz. 18.30) poświęconego polskim tańcom tradycyjnym. Wraz z prowadzącym program Piotrem Piszczatowskim wybierzemy się w podróż w okolice Żywiecczyzny, gdzie ulubionym tańcem górali jest żywiołowa "obyrtka". Przy dźwiękach zespołu "Skład Niearchaiczny" Bartłomiej Mieszczak pokaże nam kroki góralskiego tańca. W programie zaproszeni goście nauczą widzów podstawowych kroków: kujawiaka, śląskiego trojaka, polki galopki (z Suwalskiego), wielkopolskiego wiwatu, kurpiowskiego powolniaka, oberka, mazurka (w wersji z Radomskiego) oraz krakowiaka i polki w lewo (z Rzeszowskiego).Kolejna propozycja to premiera koncertu(godz. 18.55). Dziewięciokrotna zwyciężczyni prestiżowej nagrody Grammy - Norah Jones, zaprezentowała swój repertuar w legendarnym jazzowym klubie Ronnie Scott's w Londynie. Wraz z perkusistą Brianem Bladem i basistą Chrisem Thomasem zagrała piosenki z płyty "Day Breaks" oraz największe przeboje z poprzednich lat.W wieczorze kinomana premiera filmu(godz. 20.20). Słynny film w reżyserii Paolo Sorrentino, mistrza włoskiego kina. "Wielkie piękno" to historia Jepa Gamberdelli, starzejącego się czarującego mężczyzny, który w pełni korzysta z uroków miejskiego życia. W swoim rzymskim apartamencie z widokiem na Koloseum organizuje huczne imprezy, w których uczestniczy cała śmietanka towarzyska miasta. Wokół głównego bohatera rozgrywa się towarzyski teatr, pełen próżności, pustki, jałowych dyskusji i hipokryzji. Emisja filmu zostanie poprzedzona wstępem.Pierwszy dzień urodzinowego świętowania zakończy premiera dokumentu(godz. 22.45). Jest to poruszająca historia życia Joe Strummera, zmarłego w 2002 roku wielkiego artysty i ikony punk rocka. Obraz jest portretem wspaniałego, nietuzinkowego człowieka, który jako frontman "The Clash" na zawsze zmienił życie wielbicieli muzyki. Założyciel zespołów "The 101'ers", "The Clash" i "The Mescaleros" wciąż żyje w swoich utworach oraz pamięci przyjaciół i fanów.Drugi dzień świętowania rozpocznie(godz. 9.35). W premierowym odcinku programu wystąpią tancerze breakdance, na świecie zwani B-boys. Dawid "Gieras" Gieranin, Marcin "Kostek" Kost i Tomasz "Thomaz" Domański opowiedzą o historii i specyfice tańca oraz zaprezentują imponujące taneczne układy.Następnie premiera symfonii(godz. 14.15). Charyzmatyczny wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel powraca do jednej z najpiękniejszych sal koncertowych na świecie - Palau de la Musica Catalana w Barcelonie, by dyrygować zespołem Münchner Philharmoniker wykonującym II Symfonię Gustava Mahlera.Kolejna propozycja to gratka dla wielbicieli polskich komedii z lat 70. Zrekonstruowana cyfrowo, kultowa czarno-biała komedia(godz. 17.35) w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Podczas fali upałów w Warszawie zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy - w mieszkaniach nie ma wody, a w Wiśle znaleziono radioaktywną, ugotowaną rybę. Sprawcą całego zamieszania jest doktor Plama (w tej roli Zdzisław Maklakiewicz). Nad rozwiązaniem zagadki pracuje naukowiec, profesor Milczarek (Wiesław Michnikowski), a pomaga mu nieustraszony detektyw As (Józef Nowak), który podejmuje nierówną walkę z demonicznym przeciwnikiem. Reżyser Andrzej Kondratiuk utrzymał "Hydrozagadkę" w konwencji groteski i zarazem parodiiznanych filmów sensacyjnych i opowieści komiksowych.Pierwszy zagraniczny film fabularny, jaki pojawił się na antenie TVP Kultura jest adaptacją opowiadania Bohumila Hrabala wyreżyserowaną przez Jiříego Menzla.(godz. 20.10) to historia nieobliczalnej i niepokornej kobiety, której włosy były najpiękniejszą ozdobą pewnego miasteczka. Rzecz dzieje się w browarze w Nymburku. Maryška - Pani Piwowarowa - za nic ma konwenanse. Łapczywie pije piwo, jest zafascynowana krwią i onirycznymi podróżami do nieba po browarnianym kominie. Francik - mąż i zarządca browaru nie ma wątpliwości, że w imię zdrowia rodzinnego i społecznego musi ujarzmić boginię piwa. Sposobem na problemy stają się postrzyżyny - obrzęd polegający na rytualnym obcięciu włosów.W trzeci dzień świętowania urodzin TVP Kultura kolejna premiera.(godz. 12.35) to polski film krótkometrażowy w reżyserii Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały. Zuzia jest jedną z najlepszych zawodniczek w drużynie woltyżerek. Ze względu na wiek, wagę i gibkość podnoszą ją starsze i silniejsze koleżanki, tzw. "dolne". Ona - "górna" - zwieńcza akrobatyczną piramidę. Młode zawodniczki czeka kolejny intensywny sezon. W trakcie treningów okazuje się, że Zuzia straciła swoje predyspozycje. W drużynie pojawia się stres i napięcie, a miejsce rosnącej Zuzi zajmuje młodsza, lżejsza koleżanka.Stacja przypomni także kultowe(godz. 13.00). Klasyka amerykańskiego kina w reżyserii Blake'a Edwardsa jest ekranizacją bestsellerowej powieści Trumana Capote'a pod tym samym tytułem. Pomimo tego, że filmowa adaptacja nie jest do końca wierna książce, w jednogłośnej opinii filmoznawców doskonale oddaje ducha literackiego oryginału. Niezapomniane kreacje aktorskie zjawiskowej Audrey Hepburn (jako żyjącej na koszt bogatych adoratorów Holly Golightly) i charyzmatycznego George'a Pepparda (w roli początkującego pisarza) zdobyły uznanie widzów na całym świecie. W 1962 roku film został uhonorowany dwoma Oscarami za muzykę Henry'ego Manciniego.Następnie premiera(godz. 15.00). Rejestracja opery w trzech aktach "Orfeusz i Eurydyka" wyprodukowana przez Warszawską Operę Kameralną. Dzieło Christopha Willibalda Glucka to jeden z najpiękniejszych utworów muzyki klasycznej, nawiązujący do słynnego mitu. Przedstawienie to operowy debiut reżyserski Magdaleny Piekorz.W ramówce znajdzie się także kolejny odcinek z cyklu programów poświęconych kradzieżom dzieł sztuki, czyli(godz. 16.40). Tym razem zaprezentujemy losy obrazu autorstwa Hansa von Kulmbacha "Nawrócenie cesarzowej Faustyny przez Katarzynę Aleksandryjską", który powstawał w latach 1514-1515. W chwili utraty dzieła jego właścicielem był Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.TVP Kultura przypomni także jeden z najchętniej oglądanych odcinkóww historii programu (godz. 17.00) Gościem była pierwsza dama polskiej piosenki -. W programie rozmowy m.in. o drodze artystycznej, którą wybrała, o życiu, przyjaźniach, nadziei, walce o siebie i przemijaniu. Po programie archiwalnypiosenkarki z udziałem jej męża - Stanisława Santora, prowadzony przez Lucjana Kydryńskiego (godz. 17:50) oraz muzyczny film krótkometrażowy z 1969 roku(godz. 18.35) o parze bohaterów wędrujących ulicami Warszawy w malowniczej scenerii polskiej złotej jesieni. Po filmie TVP Kultura wyemituje program(godz. 19:30) prezentujący utwory z płyty Ireny Santor "Santor Cafe". Na płycie znalazły się polskie wersje światowych przebojów m.in. Burta Bacharacha i Edith Piaff, głównie z tekstami Wojciecha Młynarskiego, a także interpretacja utworu Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Artystka zaśpiewała w niezwykle malowniczym wnętrzu Stalowych Magnolii w Krakowie.W urodzinowej ramówce także(godz. 20.10). Jest to film z 1982 roku w reżyserii Petera Weira jest historią młodego reportera w ogarniętym rewoltą kraju. Wydarzenia są osadzone w czasie dramatycznych wydarzeń w Indonezji w latach 60. XX wieku. W rolach głównych: Mel Gibson, Sigourey Weaver i nagrodzona Oscarem za rolę drugoplanową Linda Hunt.Z kolei(godz. 22.10) to pełna goryczy i ironii sztuka Przemysława Wojcieszka opowiada o młodym człowieku, w którym jest tyle samo złości na świat, co wrażliwości na przejawy zła, które widzi wokół. Boguś (w tej roli niezwykle sugestywny Eryk Lubos) jak sam o sobie mówi - nienawidzi wszystkich. Scenografią do przedstawienia stał się nieczynny magazyn na legnickim osiedlu Piekary - blokowisku, typowym dla wielu polskich miast. Spektakl został zarejestrowany na scenie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w 2005 roku.Urodzinową ramówkę zakończy(godz. 0.25). Komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie jest wzruszającą opowieścią o trudnej relacji matki (Meryl Streep) z trzema dorosłymi córkami (Julia Roberts, Juliette Lewis, Julianne Nicholson), które opuściły rodzinny dom, dystansując się od bliskich i przeszłości. W fenomenalnej obsadzie znaleźli się również: Ewan McGregor, Chris Cooper, Sam Shepard i Benedict Cumberbatch.