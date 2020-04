Kolejne wyścigi Kubicy w F1, decydujące etapy The Digital Swiss 5 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W ostatni weekend kwietnia ELEVEN SPORTS przypomni występy Roberta Kubicy w wyścigach Formula 1 z 2010 roku. Na antenach kanałów będą transmitowane także decydujące etapy kolarskiej rywalizacji online z udziałem m.in. Michała Kwiatkowskiego

W cyklu przypominającym najlepszenie może zabraknąć fantastycznych występów z sezonu 2010. Polak dołączył wówczas do stajni Renault i jako jej lider walczył o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Szczególnie udane było dla niego marcowe. W zmaganiach na Melbourne Grand Prix Circuit poradził sobie świetnie, mimo że ruszył dopiero z dziewiątego miejsca. W zmiennych warunkach pogodowych wielu kierowców miało poważne problemy, ale krakowianin jechał bezbłędnie i zanotował duży awans. Jego najgroźniejszymi rywalami byli Jenson Button, Fernando Alonso i Felipe Massa.Kilka tygodni później ogromnych emocji dostarczył kibicom wyścig o. 78 okrążeń na wąskich ulicach Monte Carlo trzymało w napięciu od pierwszych do ostatnich metrów, a o podziale miejsc na podium decydowała różnica niespełna dwóch sekund. Tym razem głównymi konkurentami Kubicy byli Mark Webber i Sebastian Vettel.Wyścigi Roberta Kubicy:Sobota (25 kwietnia):• godz. 15.00: 2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: 2008 FORMULA 1 FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 20.30: 2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX, 20:30 (Eleven Sports 1)Niedziela (26 kwietnia):• godz. 15.00: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2010 (Eleven Sports 1)• godz. 18.00: 2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX (Eleven Sports 1)• godz. 20.30: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2010 (Eleven Sports 1)W weekend ELEVEN SPORTS pokaże trzy decydujące etapy, wirtualnego odpowiednika wyścigu kolarskiego Tour de Suisse. W rywalizacji online weźmie udział dziewiętnaście zespołów, z których aż szesnaście jest zrzeszonych w prestiżowym UCI World Tour. Jednym z nich jest polski CCC Team z takimi zawodnikami jak aktualny mistrz olimpijski Greg Van Avermaet czy triumfator klasyfikacji górskiej Tour de Pologne 2019 Simon Geschke. Gwiazdami imprezy są także m.in. były mistrz świata, obecny mistrz świata Mads Pedersen, niezwykle utytułowany Vincenzo Nibali i nieprzewidywalny Primož Roglič.W każdym z etapów wystąpią drużyny złożone z trzech zawodników, przy czym zespoły będą mogły dokonywać zmian w składach przed kolejnymi dniami rywalizacji. Wirtualna trasa będzie odwzorowaniem poszczególnych fragmentów Tour de Suisse. Kolarze będą poruszali się na specjalnych symulatorach zaprojektowanych tak, by jak najdokładniej oddać rzeczywisty przebieg walki na szosie.Plan transmisji:Piątek (24 kwietnia):• godz. 17.15: etap 3 (Eleven Sports 1)Sobota (25 kwietnia):• godz. 17.15: etap 4 (Eleven Sports 2)Niedziela (26 kwietnia):• godz. 14.15: etap 5 (Eleven Sports 2)Codziennie wieczorem w magazynie(piątek, sobota, niedziela godz. 20.00 w Eleven Sports 1) prezentowane są najnowsze wiadomości dotyczące poszczególnych lig, klubów i zawodników w czasie pandemii koronawirusa. Dziennikarze stacji rozmawiają z ekspertami i kibicami o możliwych wariantach rozwoju sytuacji. Poruszane są także inne ważne tematy dotyczące sportu, w szczególności piłki nożnej. W weekendowych wydaniach magazynu nie zabraknie m.in. doniesień na temat Bundesligi, która prowadzi intensywne prace nad jak najszybszym powrotem rozgrywek.Seria(25 kwietnia, godz. 11.00, Eleven Sports 1). Alain Prost to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w dziejach Formula 1®. Ten znakomity francuski zawodnik aż cztery razy zdobył mistrzostwo świata, a jego pamiętne pojedynki z Ayrtonem Senną należą do najbardziej ekscytujących w historii motorsportu. W tym wyjątkowym filmie dokumentalnym Prost wspomina swoje lata spędzone na torach F1. W trakcie 13 sezonów reprezentował barwy takich stajni jak McLaren, Renault, Ferrari czy Williams. Wygrał w sumie aż 51 wyścigów, co daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Pseudonim nadany mu przez rywali - "The Professor" - świadczy o wielkim szacunku, jakim był darzony. Za całokształt kariery otrzymał wiele odznaczeń m.in. francuską Legię Honorową V klasy i Order Imperium Brytyjskiego.Bundesliga.(sobota, 25 kwietnia, godz. 12:00, Eleven Sports 1). Rozgrywki Bundesligi w sezonie 1999/2000 były niezwykle wyrównane, a o mistrzostwie Niemiec decydowała ostatnia kolejka. Prowadzący w tabeli Bayer 04 Leverkusen do wyjazdowego meczu z przeciętnym SpVgg Unterhaching przystępował mając trzy punkty przewagi nad najgroźniejszym rywalem, Bayernem Monachium. Ekipie z Leverkusen, której gwiazdami byli Michael Ballack, Ulf Kirsten i Zé Roberto, do tytułu wystarczał więc remis. Prowadzony przez trenera Christopha Dauma Bayer był w świetnej formie i nic nie wskazywało na to, że może mieć problemy. Ostatecznie musiał rozegrać bardzo trudne spotkanie, bo piłkarze Unterhaching postanowili zrobić wszystko, by nie dopuścić do fety mistrzowskiej Bayeru na ich stadionie...