"Homoterapie", "Miłość w więzieniu", "Zdjęcia, które zmieniły świat", "Rosyjska piątka" - maj w Canal+ Dokument

Kulisy pseudonaukowej praktyki druzgoczącej psychikę osób homoseksualnych, portret Soni Warshawskiej, prawdy i mity o rodaczkach Brigitte Bardot, brutalni kryminaliści i kobiety, które ich pokochały, nowe oblicze sycylijskiej mafii oraz zdjęcia, które zmieniły świat - taki będzie maj na antenie Canal+ Dokument.

Premiery maja Canal+ Dokument:(2 maja). Oni są skazanymi mordercami, a one - zwykłymi kobietami, które pokochały groźnych przestępców. W dokumentalnej produkcji Catherine Legge pyta swoje bohaterki, jak to jest zakochać się w człowieku uznawanym przez społeczeństwo za bestię? Widzom zaś stawia pod rozwagę kwestię, czy byliby gotowi dać drugą szansę zbrodniarzom.(od 5 maja). Na naszą wyobraźnię najbardziej działają obrazy. Dokumentalna seria przedstawia zatrzymane w kadrze zdarzenia; ikoniczne zdjęcia, które poruszyły światową opinię publiczną. Oto przegląd najważniejszych reporterskich fotografii ukazujących m.in.: protesty na placu Tian`anmen, zamach na Rolanda Reagana, pierwsze lądowanie na Księżycu i wiele innych pamiętnych chwil.(6 maja). Ginger Rogers, Fred Aster, John Travolta. "West Side Story", "Darty Dancing", Footloose". Historia kina pełna jest aktorów, którzy wytańczyli sobie miejsce w panteonie, i produkcji, których choreografia budzi nieprzemijający podziw. Zapraszamy na przegląd 25 najbardziej ekscytujących układów tanecznych z parkietu X muzy.(6 maja). Montreal. Przed nami pięciu adeptów solistyki, biorących udział w prestiżowym konkursie gry na organach. Gra na tym instrumencie to wyzwanie nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Aby wydobyć pełnię dźwięków z tego królewskiego instrumentu, trzeba mieć wrażliwość artysty oraz krzepę olimpijczyka. Cudowny dokument wypełniony pasją młodych ludzi i piękną muzyką.(7 maja). Idealna sylwetka to fetysz epoki. Jednocześnie jednak rośnie ruch sprzeciwu. "Fat Front" staje do walki. Jego szeregi zasilają grube kobiety, nie wstydzące się swojego wyglądu. Dokument przedstawia Helene, Martę, Paulinę oraz Wilde. Cztery dziewczyny ze Skandynawii chcą być dumne z rozmiaru plus size.(od 8 maja). Kanada. Nowa Szkocja. Portowe miasteczko Lunenburg. Kutry wypływają na połów homarów. Kamera towarzyszy kilku załogom rybackim. Na Atlantyku odbywa się zacięta rywalizacja o to, kto będzie miał sieci pełne cennych skorupiaków, zwanych kardynałami mórz. Sezon trwa od końca listopada do kwietnia. Wart jest miliony euro.(9 maja). Najlepszą ligę świata w hokeju na lodzie mają Amerykanie i Kanadyjczycy, ale wielkich zawodników nie brakowało nigdy i w ZSRR. Pasjonujący dokument pokazuje kulisy pozyskiwania zza oceanu rosyjskich gwiazd, które przyczyniły się w latach 90. do renesansu drużyny Detroit Red Wings. Kozłow, Łarionow, Fiedorow, Konstantinow, Fietisow - słynna piątka graczy w filmie godnym miana sportowego thrillera.(13 maja). Fragmenty filmów oraz dyskusja znawców gatunku, którzy wnikliwie omawiają 20 najlepszych horrorów. W programie m.in.: "Nosferatu", "Dziecko Rosemary", "Lśnienie" oraz "Ring". Istne strachy na Lachy.(14 maja). Nagradzana produkcja dokumentalna. Jej bohaterką jest Sonia Warshawska, 91-letnia Żydówka ocalała z Holokaustu. Mieszkanka Kansas City inspiruje swoją postawą więźniów i trudną młodzież. Dowodzi, że nawet najgorszą traumę można przepracować i wyjść na prostą. Jednak demony przeszłości dopadają i Sonię, gdy okazuje się, że centrum handlowe, w którym prowadzi zakład krawiecki, ma zostać rozebrane.(16 maja). Obraz zorganizowanej przestępczości na Sycylii. Mafia, polityka, fiesty i żałoba. Wspomnienia o państwowych funkcjonariuszach, którzy poświecili życie, walcząc z Cosa Nostra, i opowieści o dawnych ojcach chrzestnych. Reżyserem filmu jest Franco Maresco, doświadczony włoski filmowiec, uhonorowany za swoją produkcję Nagrodą Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji.(od 18 maja). Ciąg dalszy demistyfikacji hollywoodzkiego kina akcji. Emerytowany komandos Terry Schappert i mistrz broni Larry Zanoff biorą na warsztat najbardziej spektakularne sceny filmowe, aby sprawdzić, czy byłyby one możliwie w "realu". Będzie dużo huku i dużo zabawy.(20 maja). Jak głosi szlagwort ze starego kina: "Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo". O różnych obliczach filmowych romansów dyskutują krytycy: Ian Nathan, Bonnie Greer, Neil Norman oraz Stephen Armstrong, którzy przywołują tytuły najgłośniejszych melodramatów.(21 maja). Kino Nowej Fali, współczesna moda, a wreszcie i tabloidy stworzyły masowe wyobrażenie o kobiecie znad Sekwany. Jak ma się jednak ten wizerunek do rzeczywistości? O tym, co to znaczy być Francuzką, mówią same zainteresowane, ale także panie z innych krajów, a ponadto i panowie, nie kryjący swej fascynacji rodaczkami Brigitte Bardot.(23 maja). Wnikliwe spojrzenie na całokształt dokonań Pierre'a Cardina, mistrza wysokiego krawiectwa, modowego rewolucjonisty, jednego z prawodawców stylu uniseks. W dokumencie głos zabiera sędziwy dyktator mody we własnej osobie. O jego projektach mówią także m.in.: Naomi Campbell, Sharon Stone, Alice Cooper oraz Jean-Michel Jarre.(27 maja). Wzruszające, zabawne oraz zaskakujące produkcje, których tłem jest, nie zawsze białe, Boże Narodzenie. Grono krytyków snuje opowieści o najlepszych filmowych opowieściach wigilijnych.(28 maja). Terapia konwersyjna. Jej celem jest "nawracanie" osób LGBT na heteroseksualizm. Radykalne ruchy kościelne, uważające skłonności gejów i lesbijek za dewiację, utrzymują, że można ją leczyć poprzez specjalne sesje, egzorcyzmy i uzdrawiające msze. Dokumentalista Bernard Nicolas rozmawia ze zwolennikami homoterapii oraz przedstawia losy ludzi, którym złamała ona życie.(30 maja). Dokument prezentuje biografię najbardziej znanej feministki świata arabskiego, która od wielu dekad stawia czoło dyktatorskim rządom w swoim rodzinnym kraju, Egipcie. Poprzez historię Nawal El Saadawi poznajemy także los wszystkich kobiet Bliskiego Wschodu i ich miejsce w polityczno-społecznej układance tego regionu.(30 maja). W Syrii trwa wojna. Studentka z Aleppo zostaje matką. Z dzieckiem przy piersi i z kamerą w ręku tworzy filmowy dziennik macierzyństwa, które przypada na czas śmierci, strachu i głodu. To niezwykłe świadectwo z ogarniętego wojenną pożogą miasta jest jednym z najgłośniejszych dokumentów zeszłego roku, nominowanym do Oscara i wyróżnionym w Cannes.