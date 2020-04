"Parasite", "Legiony", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Imprezowi rodzice", nowe seriale - maj w Canal+

Łukasz Szewczyk

Oscarowy triumfator "Parasite", polska superprodukcja historyczna "Legiony", przerysowane kino akcji "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", Salma Hayek i Alec Baldwin jako "Imprezowi rodzice", komedia obyczajowa Woody'ego Allena" W deszczowy dzień w Nowym Jorku", nowe seriale - takie będzie maj w Canal+ Polska.

Filmowym wydarzeniem miesiąca będzie cykl "Cannes Film Festiwal", w ramach którego stacja przygotowała sporo festiwalowych premier. Cykl otworzy dramat(15 maja) - w zaniedbanej części Bejrutu dwunastoletni Zain pozywa rodziców za to, że się urodził. Kolejna propozycja to horror(16 maja). Żywe truposze wędrują po ulicach, powłócząc nogami i szczerząc zaniedbane zęby. Właśnie tak, strasznie i śmiesznie, wygląda apokalipsa wg Jima Jarmuscha.Dramat(17 maja) ukazuje losy czternastolatka, który fanatycznie czyta Koran, jednak rygorystyczne podejście do wiary doprowadza go do poprawczaka. Z kolei(22 maja) to najnowszy film Pedro Almodóvara, w którym wybitny reżyser rozlicza się ze swoim życiem. Festiwalowy cykl zakończy zdobywca czterech Oscarów - komediodramat(23 maja). O społecznych pasożytach i ich żywicielach. Czarna komedia koreańskiej produkcji, będąca jedną z najgłośniejszych premier ostatnich lat.Wśród majowych premier(31 maja) jak malowane. Historia walki o wolność Polski w czasie I wojny światowej, opowiedziana z perspektywy ludzi młodych i zakochanych. Polska superprodukcja w amerykańskim stylu. W obsadzie - Sebastian Fabijański, jeden z najpopularniejszych młodych polskich aktorów.Maj na antenie Canal+ to także koktajl z benzyny i testosteronu. Premiera kina akcji(9 maja), w którym Dwayne Johnson oraz Jason Statham wcielają się w samców alfa. Najlepsi wrogowie i najgorsi przyjaciele, jeden twardszy od drugiego, muszą połączyć siły, aby skopać tyłek scyborgizowanemu złoczyńcy.Pozostałe premiery:(8 maja) - na zrozpaczoną wdowę czeka seria szokujących odkryć;(10 maja) - historia mężczyzny, którego stracono pod zarzutem zamordowania własnych dzieci;(24 maja) - spłukani rodzice, po wysłaniu córki na studia, próbują ukryć stan finansów przed sąsiadami;, czyli świat wywiadów - tam, gdzie najbardziej cyniczne i paranoiczne podejrzenia z reguły okazują się prawdziwe; oraz(30 maja) - Woody Allen zaprasza na spacer po swoim ulubionym mieście - Nowym Jorku.Na antenie Canal+ Film premiera obrazu(5 maja) thriller osadzony na Węgrzech w przededniu Wielkiej Wojny. Z kolei w Dzień Matki premiera francuskiej komedii(26 maja) o kobiecie, która postanawia ukarać dręczycieli swojego synka.Maj na antenach Canal+ to także nowe seriale.(od 4 maja w Canal+) to czteroodcinkowa seria-portret Hillary Clinton, ambitnej osobistości światowej sceny politycznej. Kolejna serialowa premiera to(od 4 maja w Canal+ Seriale) - lincoln Rhyme wraca do gry, by ująć seryjnego mordercę, który zawsze zdaje się być krok przed policją. Wśród premier kryminalny(od 5 maja w Canal+ Seriale) - duet kuloodpornych gliniarzy z Londynu działa pod przykrywką, ale czy porządni policjanci są w stanie udawać bezwzględnych kryminalistów?. Listę serialowych premier zamyka(od 7 maja w Canal+) - Harry Ambrose wie o ludzkich grzechach więcej niż ktokolwiek inny. Doświadczony detektyw ma przed sobą nową sprawę.Majowe premiery Canal+ Dokument prezentujemy TUTAJ