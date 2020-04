Wirtualne wyścigi Formuły E i Indycar na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Od soboty (25 kwietnia 2020 roku) przez kolejne osiem tygodni Eurosport 1 będzie pokazywał na żywo wirtualne wyścigi Formuły E z udziałem kierowców takich jak Felipe Masa, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, czy Andre Lotterer. Dodatkowo stacja pokażę wyścigi Indycar iRacing Challenge.

biorą udział wszystkie zespoły i kierowcy znani z rywalizacji w tej pasjonującej serii wyścigów bolidów elektrycznych. Równolegle do gwiazd sportów motorowych na wirtualnych torach rywalizują także znakomici gracze esportowi oraz kibice, którzy mogą zapewnić sobie udział w wyścigu przechodząc specjalne kwalifikacje. Kolejne wyścigi będą odbywały się co sobotę do 13 czerwca 2020 roku.Kierowcy będą zdobywali punkty na bardzo podobnych zasadach, co w tradycyjnych wyścigach. Punktowane będą także najlepsze miejsca w kwalifikacjach, a w ostatnim wyścigu punktu będą podwójne. Rywalizacja będzie odbywać się na znakomicie odwzorowanych torach m.in. w Hong Kongu i Monako. Cała seria będzie rozgrywana na zasadach "race royale", co oznacza, że kierowca zajmujący ostatnie miejsce na końcu każdego okrążenia odpada. Gdy w puli zostanie jedynie 10 kierowców, rozpocznie się ostateczna walka o punkty. Transmisja 25 kwietnia od godz. 16:45 w Eurosporcie 1.W nadchodzącą sobotę Eurosport 1 pokaże na żywo również. Na wirtualnym torze Circuit of Americas zaprezentują się znakomici kierowcy, w tym byli mistrzowie serii Indycar. Początek transmisji w Eurosporcie 1 o godz. 20:30.