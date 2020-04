Canal+ zmieni nazwę na Canal+ Premium

Łukasz Szewczyk

Od maja główny kanał Canal+ będzie nadawał pod nową nazwą Canal+ Premium.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku spółki ITI Neovision o zmianę nazwy programu z Canal+ na Canal+ Premium. Nowa nazwa ma obowiązywać od 1 maja 2020 roku.Program pod nową nazwą zachowa dotychczasowy charakter i założenia programowe określone w koncesji, a jego oferta będzie kontynuacją dotychczasowej linii programowej. To oznacza, że w ramówce nadal będą pojawiać się premiery filmowe, seriale, produkcje dokumentalne, programy rozrywkowe czy też sport na żywo.Jak tłumaczy nadawca, zmiana nazwy to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętego w jesienią zeszłym roku rebrandingu (we wrześniu 2019 roku NC+ zmieniono się w Platformę CANAL+ ). Nowa nazwa głównego kanału marki Canal+ ma bardziej podkreślać ofertę premium i porządkować nazewnictwo, tym bardziej, że operator przygotowuje się do wprowadzenia na polski rynek internetowej platformy rozrywkowej pod nazwą myCanal+.