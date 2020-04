ESL Mistrzostwa Polski w CSGO na antenie Polsat Games

Łukasz Szewczyk

W poniedziałek (27 kwietnia 2020 roku) na antenie Polsat Games zadebiutuje najdłużej działający cykl rozgrywek Counter-Strike: Global Offensive w kraju - ESL Mistrzostwa Polski. W nadchodzącym sezonie rywalizować będzie osiem najlepszych drużyn.

Jeszcze w tym miesiącu wystartuje 20. sezon ESL Mistrzostw Polski, w którym pula nagród wyniesie 50 000 złotych. Faza zasadnicza rozegrana zostanie w systemie ligowym, w którym najlepsze drużyny w Polsce rywalizować będą o udział w play-offach, a także o awans do europejskich rozgrywek. Zwycięzcy zapewnią sobie grę w ESL Pro European Championship, a dodatkowo najwyżej sklasyfikowany zespół, który nie posiada miejsca w ESEA Mountain Dew League lub jej barażach, zagra w Climber Cupie, czyli zmaganiach dających przepustkę do ESEA MDL, będącej przedsionkiem ESL Pro League.Wybrane spotkania z rywalizacji o tytuł mistrza kraju będą emitowane na antenie Polsat Games. ESL MP to kolejne już rozgrywki z Counter Strike: Global Offensive, które zobaczymy na tym kanale. Wcześniejsze transmisje obejmowały między innymi Intel Extreme Masters w Katowicach oraz 11. sezon ESL Pro League.- mówi Ewa Czekała, szef programowy Polsat Games. -- mówi Adrian Kostrzębski, Rzecznik Prasowy ESL PolskaPolsat Games i ESL Polska zachęcają do wspólnego oglądania rozgrywek i pokazywania tego w sieci za pomocą zdjęć lub wideo, wrzucanych na swoje profile na Instagramie z hashtagami #kibicujzdomu i #ESLMP20 jako posty publiczne.Jury wybierze trzech autorów najlepszych prac, nagradzając ich następująco:1. miejsce - Wizyta w studiu Polsat Games i występ w zapowiedzi kolejnego sezonu ESL MP2. miejsce - Trening z KubiKiem i mecz CS:GO z Kingą Kujawską3. miejsce - Mecz CS:GO z Morgenem i gadżetyDodatkowo co tydzień autorzy najlepszych zdjęć lub wideo otrzymają gadżety od ESL. Konkurs potrwa od fazy zasadniczej aż do finałów.Pierwsze mecze ESL Mistrzostw Polski w CS:GO będą transmitowane w Polsat Games 27 i 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 18:30. Mistrza poznamy 31 maja. Z uwagi na epidemię koronawirusa, rozgrywki w pełni rozegrane zostaną przez Internet.