MiniMini+ promuje zdrowy tryb życia w nowym serialu (wideo)

Łukasz Szewczyk

Telewizja MiniMini+ rozpoczyna emisję nowej serii edukacyjnej dla najmłodszych. Celem programu jest przekazanie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia na poziomie percepcyjnym przedszkolaka.

Rybka MiniMini przygotowała dla najmłodszych nową serię z Myszką w Paski, która tym razem promuje dobre nawyki, które należy wpajać dzieciom od najmłodszych lat. Przedszkolaki poznają zasady zdrowego trybu życia, ucząc się prawidłowego odżywiania i dowiedzą się jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu. Myszka wyjaśnia również na czym polegają korzyści płynące z wysypiania się, utrzymywania porządku, czy aktywnego wypoczynku. Proste, bliskie dzieciom historie pomogą im lepiej zrozumieć i przyswoić nowe zagadnienia.Premierowe odcinki najnowszej produkcji "Myszka w Paski i zdrowy tryb życia" od 27 kwietnia, od poniedziałku do piątku o godzinie 12:40 w MiniMini+.Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat i składa się 10 odcinków o długości ok. 2 min. Tematy odcinków (kolejno) to: "Śniadanie","Przekąski", "Warzywa i owoce", "Ruch na świeżym powietrzu", "Miejsce do nauki i pracy", "Sen", "Picie wody", "Wypoczynek", "Regularne posiłki", "Porządek".