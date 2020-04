"Wielkie gotowanie" z gwiazdami TVN. Dwugodzinne kulinarne show na żywo

Łukasz Szewczyk

Telewizja TVN przygotowała kulinarne show na czas narodowej kwarantanny. W sobotę (25 kwietnia 2020 roku) do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia zaproszą m.in. Magda Gessler, Anna Starmach, Michel Moran, Mateusz Gessler, Dorota Wellman oraz Ewa Drzyzga.

Podczas dwugodzinnego show gwiazdy TVN pokażą, że gotowanie to przede wszystkim świetna forma rozrywki. To jednak nie wszystko, kulinarne wyzwania mogą być także idealnym antidotum i swoistą terapią, która pomaga nam w tych trudnych czasach. Prowadzący będą się łączyć widzami z całej Polski. Każdy będzie miał możliwość zaprezentować swoje ulubione potrawy.Wspólna zabawa rozpocznie się ze studia w Krakowie, gdzie Michel Moran zdradzi kulinarne tajniki swoich potraw. Wspierać go będzie ekspertka od tematów zdrowotnych, Ewa Drzyzga. Równolegle autorskie dania w kuchni "Dzień Dobry TVN" przygotowywać będą Mateusz Gessler i Dorota Wellman.W trakcie "Wielkiego gotowania" będą łączenia z królową polskiej gastronomii Magdą Gessler i mistrzynią wypieków Anią Starmach. Zaproszenie do kulinarnej przygody przyjęły również m.in. Joanna Krupa, Małgorzata Socha oraz Agata Młynarska.